La importancia del Social Media en las estrategias de marketing, con los expertos de la agencia BCM Marketing

El Social Media Marketing o marketing en redes sociales es el conjunto de acciones promocionales que desarrolla una marca o una agencia en estos canales. Durante el año 2022, estas plataformas absorbieron el 15,65 % del total de la inversión publicitaria, solo por debajo de la televisión y los buscadores.

El fenómeno no es nuevo, aunque ahora es más notorio que nunca. Ya en el año 2011, un estudio realizado por las firmas especializadas The Pivot Conference y Brian Solis reconocía esa tendencia. Para ese entonces, un 67 % de los gerentes de marca consultados usaba medios sociales para promocionarse. Un ejemplo de ello es BCM Marketing, una agencia radicada en la ciudad de Barcelona que cuenta con más de 25 años de experiencia.

La importancia de contar con una agencia de marketing BCM Marketing está especializada en asesoramiento y soluciones de marketing industrial B2B para las empresas.

Una parte de estos proyectos son estrategias de Social Media Marketing. Sus portavoces señalan que hay ciertas redes sociales, como LinkedIn, que constituyen un canal muy interesante para que las empresas se acerquen a su público en sectores B2B. No sirven todas las redes sociales para el sector industrial.

A través de estas plataformas, las marcas pueden captar clientes potenciales o fidelizar a los clientes actuales.

Como expertos en el tema, sostienen que cualquier estrategia en redes sociales debe enmarcarse en una táctica claramente definida. Esta debe responder a unos objetivos previamente establecidos y que generalmente forman parte de una campaña de marketing digital. Para lograr buenos resultados, es indispensable contar con la asesoría de expertos, de gente que sepa cómo manejar estos canales.

Servicios asociados a una campaña de Social Media Los expertos de BCM Marketing señalan que una campaña efectiva de Social Media requiere abordar asertivamente varios aspectos en estos canales. Por esa razón, los servicios de esta agencia se ofrecen bajo un concepto integral. Elaboran campañas de Social Media a la medida de cada empresa, según sus necesidades. Gestionan las redes como community manager y realizan contenido personalizado para cada red social.

También crean campañas de Social Ads, con las que potencian a las marcas en las plataformas adecuadas, más allá de sus propias comunidades de seguidores. Sobre esto, el equipo de esta agencia asevera que es una excelente forma de aprovechar el inmenso volumen de usuarios que navega en redes sociales. Según esta firma, 2 de cada 3 usuarios de dispositivos electrónicos las visita y consulta cada día.

Destacan también que una de las mayores ventajas del Social Media es su alta capacidad de segmentación. En ellas cada marca o empresa puede ubicar su nicho seleccionando su red social más adecuada, sus horarios de navegación y su ubicación geográfica. Eso se traduce en un mejor aprovechamiento de la inversión enfocando los mensajes a quien realmente le interesa escucharlos.