Vuelta el estilo atemporal con los muebles de inspiración vintage de Menamobel

Menamobel marca tendencia con su línea de muebles de inspiración vintage y materiales sostenibles: un toque de nostalgia que apuesta por un futuro más responsable En el mundo de la decoración las tendencias vienen y van, pero hay un estilo que se ha ganado un lugar destacado en los últimos años: los muebles vintage. Inspirados en estilos y diseños clásicos, las piezas retro capturan la estética que van desde los años 20 hasta la década de los 70. Estos muebles se han convertido en elementos clave para quienes desean crear ambientes sofisticados y atemporales en sus hogares.

Uno de los aspectos más destacados de los muebles de inspiración vintage es la selección cuidadosa de los materiales utilizados en su fabricación. Estos materiales no solo evocan la esencia y autenticidad de épocas pasadas, sino que también brindan calidad y durabilidad a las piezas. La madera, el mimbre, los metales… son los materiales más resistentes del mercado y, por tanto, los más sostenibles ya que se pueden transmitir de generación en generación.

La colección de muebles de inspiración vintage de Menamobel abarca una amplia gama de opciones, desde mesas de centro, consolas, sillas y butacas hasta espejos y lámparas. Son piezas llenas de encanto que permiten crear espacios únicos y con personalidad.

La madera, un material noble y sostenible

La madera es uno de los materiales más utilizados en los muebles de inspiración vintage. La madera maciza, como la de haya, roble o nogal, aporta solidez y calidez a los diseños. Las vetas resaltan la artesanía y la belleza natural de la madera y añaden un encanto vintage adicional.

Un ejemplo es la butaca Zien de Menamobel que está elaborada con madera maciza de haya. La tela con la que está tapizada es de máxima calidad y se puede elegir entre una gran variedad de diseños, lo que le permite integrarse en diferentes estilos de decoración, desde espacios clásicos hasta ambientes más modernos con toques vintage.

El metal, glamour y resistencia

Las piezas elaboradas con metales añaden un toque de glamour a cualquier espacio. El latón y el hierro forjado son materiales extremadamente resistentes y duraderos que, además, aportan confort y estilo.

La mesa redonda Duende de Menamobel combina unas sólidas patas metálicas de color negro con un tablero de madera. Los bordes suavemente redondeados y las líneas limpias confieren un aspecto elegante y pulido a un mueble que combina calidad y funcionalidad.

El set de dos consolas de Menamobel destaca por su versatilidad ya que es una solución perfecta para diferentes espacios. Se pueden colocar en una misma estancia o en dos habitaciones distintas para aportar coherencia y estilo a la decoración del hogar. De color negro mate, están fabricadas con latón anticuado, un material resistente y elegante.

El vidrio, un toque de distinción

El vidrio es un material imprescindible en decoración que sirve para crear puntos focales, es ligero y muy elegante. Puede adoptar diferentes grosores, acabados y texturas, como vidrio transparente, esmerilado, templado o con grabados. Además, se puede moldear y curvar para adaptarse a diseños personalizados como mesas, estanterías, lámparas y espejos.

Las lámparas de mesa vintage combinan el encanto del diseño retro con la funcionalidad contemporánea. Su estética vintage la convierte en un complemento ideal para añadir un toque original y nostálgico a cualquier dormitorio. Presenta una estructura metálica y tres globos de cristal opaco que emiten una luz suave, creando una atmósfera acogedora y relajante.

Los espejos son elementos que aportan sensación de amplitud, luminosidad profundidad a la decoración de cualquier estancia. Gracias a ellos también se consigue un plus de estilo y originalidad por su acertada combinación de metal y cristal. Un diseño clásico reinventado con audacia para adaptarlo a la decoración de hoy.

Menamobel, muebles duraderos y sostenibles

Menamobel se enfoca así hacia un futuro más responsable que combina el encanto nostálgico con una visión de futuro, ofreciendo una opción tanto estilística como éticamente consciente para los amantes del diseño y la sostenibilidad.

Sobre Menamobel

Menamobel es una empresa familiar que lleva 40 años amueblando hogares. La compañía, con base en Fuenlabrada, cuenta con una exposición de 1.000 metros cuadrados y es, hoy en día, toda una referencia en la zona sur de Madrid. Sus muebles convertibles han revolucionado el sector. Desde 2009 venden a toda España a través de su web www.menamobel.es.