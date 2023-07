La solución definitiva para la gestión de pacientes eficiente en clínicas de fisioterapia, Assetry

En España, el panorama de la fisioterapia está compuesto por alrededor de 3.000 clínicas, según datos recogidos por el portal especializado eFisioterapia. Este número, aunque significativo, es solo una fracción de la realidad del sector, ya que no incluye a los fisioterapeutas que trabajan en hospitales, centros de rehabilitación, instalaciones deportivas o aquellos que ofrecen servicios a domicilio.

El mercado de la fisioterapia en España es altamente competitivo, lo que se refleja en la diversidad de servicios ofrecidos y en la variedad de especializaciones disponibles. Las clínicas se esfuerzan por diferenciarse a través de la calidad de su atención, la eficacia de sus tratamientos, la formación continua de su personal y la incorporación de tecnologías avanzadas.

Frente a este escenario, son cada vez más los centros que han iniciado la digitalización de sus clínicas mediante el uso de software especializados. El uso de plataformas de gestión en la nube que incluyan agenda clínica de fisioterapia están siendo los más aceptados en el sector. Este tipo de software puede ser adquirido a través de proveedores de soluciones tecnológicas, como es el caso de Assetry.

¿Qué es la gestión integral de pacientes en las clínicas de fisioterapia? La gestión integral de pacientes en las clínicas de fisioterapia es un aspecto crucial para el funcionamiento eficiente de cualquier centro. Un programa de gestión integral es una herramienta esencial que ayuda a administrar y supervisar las áreas más importantes de la clínica, optimizando así su funcionamiento y mejorando la experiencia del paciente.

Una de las principales funciones de estos programas es la gestión de citas. Esta característica permite al centro crear y administrar un horario, visualizar las citas de los pacientes, asignar salas y fisioterapeutas. Esto facilita la organización de la clínica, evita la sobreprogramación y asegura que cada paciente reciba la atención necesaria en el momento adecuado.

Además, estos programas de gestión integral también simplifican la facturación. Permiten emitir facturas, generar informes, así como llevar un control de los impagos de los pacientes de manera sencilla y rápida. Esto no solo mejora la eficiencia financiera de la clínica, sino que también proporciona una visión clara de su salud financiera del negocio en sí.

La gestión de recursos humanos es otra área que se beneficia de estas plataformas. Los programas de gestión integral pueden administrar los horarios, las vacaciones y las nóminas de los fisioterapeutas y otros trabajadores de la clínica. Esto ayuda a mantener un ambiente de trabajo organizado y eficiente, lo que a su vez puede mejorar la satisfacción del personal y la calidad de la atención al paciente.

Finalmente, estos programas también están equipados con información actualizada sobre el sector de la fisioterapia. Esto permite parametrizar los tiempos de ejecución y los precios de cada tratamiento, lo que ayuda a la clínica a mantenerse al día con las últimas tendencias y estándares de la industria.

¿Cómo un software de gestión integral ayuda a las clínicas de fisioterapia? Estos programas suelen reducir el número de inasistencias y cancelaciones por parte de los pacientes, ya que envía recordatorios, generalmente por correo electrónico o mensaje de texto. Algunas plataformas avanzadas, incluso, pueden enviar mensajes por WhatsApp a través de la agenda digital fisioterapia.

Los software también ayudan a las clínicas a fidelizar clientes, al crear un historial del paciente. En este historial se registran datos médicos, como los tratamientos realizados, y datos personales, como el cumpleaños. Conocer y gestionar bien esta información hace que los pacientes se sientan valorados.

Para gozar de los beneficios mencionados, las clínicas de fisioterapia pueden recurrir a Assetry. Este programa no solo funciona como una gestora de pacientes, sino que también potencia las estrategias de marketing de cada centro. Algunas ventajas que ofrece son las campañas de difusión digitales, la optimización SEO y la entrega de vales o cupones para aumentar el flujo de clientes.

Los software de gestión integral siguen aumentando su presencia en el sector sanitario. Las clínicas de fisioterapia no son la excepción, por lo que se espera que cada vez más centros incorporen este tipo de servicios.