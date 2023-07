Con Ados Asesoría Alternativa es posible aprender a usar WhatsApp

WhatsApp es una aplicación que, con el paso de los años, ha conseguido desplazar el servicio de SMS, revolucionando el servicio de mensajería instantánea gracias a la inserción de los teléfonos inteligentes.

No obstante, para muchos, el uso de smartphones y sus diferentes aplicativos ha sido un verdadero reto para sus vidas personales y profesionales, especialmente para los mayores o para aquellas personas que durante mucho tiempo no han tenido acceso a internet, creando en ellos una constante duda: cómo usar WhatsApp.

Expertos en gestiones digitales, como Ados Asesoría Alternativa, reconocen que esta app para enviar mensajes no es tan difícil de usar como parece, solo es cuestión de tener disposición de aprender y contar con el apoyo idóneo para hacer del proceso de aprendizaje, una experiencia agradable y enriquecedora.

Un gigante de la mensajería móvil usado por muchos, pero limitado para otros En la actualidad, WhatsApp tiene alrededor de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. Esta aplicación de mensajería instantánea, donde se envían alrededor de 100.000 millones de mensajes diarios, se ha hecho muy popular desde que Facebook compró la app en 2014 por 19.000 millones de dólares.

La aplicación disponible para iOS y Android cuenta con interesantes funciones, como difusión de mensajes, llamadas de voz, videollamadas, grupos de hasta 256 miembros, estados, stickers, la opción de compartir documentos, añadir contactos mediante código QR, fotografías y vídeos, ubicación en tiempo real, mensaje de voz, entre otras funcionalidades.

No obstante, hay personas que aún no están del todo familiarizadas con esta aplicación, ya sea porque no saben usar teléfonos inteligentes o porque valoran su tiempo y prefieren invertirlo en otras actividades.

Además de lo anterior, algunas funcionalidades de la app son muy nuevas y otras un poco difíciles de utilizar para algunas personas. Por esta razón, para ahorrar tiempo y evitar dolores de cabeza, Ados Asesoría Alternativa es una empresa de gestión digital creada para ayudar a estas personas a aprender a usar WhatsApp sin tantas complicaciones y frustraciones.

Aprender a usar WhatsApp con Ados Asesoría Alternativa Ados Asesoría Alternativa, a través de su equipo de expertos digitales, se dedica a enseñar a los jóvenes y mayores a utilizar WhatsApp y sus diferentes funcionalidades, para que estos puedan comunicarse y relacionarse a cualquier hora y desde cualquier lugar con solo utilizar su dispositivo móvil.

Además, la asesora integral también se dedica a la gestión digital, por lo que también ofrece el servicio de apoyo a aquellas personas que no tengan el tiempo suficiente para hacer tareas básicas online.

Es así como esta empresa proporciona soluciones tanto personales como profesionales a nivel digital, al enseñarle a sus clientes a cómo usar WhatsApp de manera sencilla y personalizada. Ya sea por falta de tiempo, desinterés o desconocimiento, Ados Asesoría Alternativa siempre está disponible para atender las necesidades de las personas sin importar su edad, sus limitaciones o dudas.