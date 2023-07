Estimulación magnética transcraneal; innovación en el tratamiento del dolor crónico

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el dolor crónico es una enfermedad y no solo un síntoma. Su prevalencia en la población mundial es muy elevada y puede tener diversos orígenes. Además, el dolor crónico puede ser primario o secundario a otras patologías (oncológico, traumático, postquirúrgico), neuropático, visceral o músculo-esquelético, entre otros tipos.

Ahora bien, entre el 30 % y el 40 % de los pacientes que padecen dolor crónico presenta una respuesta satisfactoria con el tratamiento farmacológico. Se trata de un problema grave, ya que en España este trastorno afecta a aproximadamente el 18 % de la población. Especialistas del Instituto Neurocognitivo INCIA señalan la importancia de las técnicas de neuromodulación mediante estimulación cerebral no invasiva en el tratamiento del dolor crónico, en concreto la estimulación magnética transcraneal repetitiva (EMTr). El tratamiento mediante EMTr mejora la calidad de vida de los pacientes con dolor crónico, ya que disminuye el dolor y mejora el estado anímico de los pacientes que sufren esta enfermedad.

En qué consiste la estimulación magnética transcraneal repetitiva La estimulación magnética transcraneal repetitiva (EMTr) es una técnica neurofisiológica, que permite la inducción, de forma segura, indolora y no invasiva, de un efecto inhibidor o excitador de la actividad neuronal. Aplicada de forma repetitiva la EMT es capaz de modular la actividad cerebral en la región cortical diana más allá de la duración de la estimulación misma, por lo que se utiliza para inducir cambios neuroquímicos y en la actividad bioeléctrica cerebral para conseguir un efecto analgésico en pacientes con dolor crónico.

La EMTr ha demostrado su eficacia en el tratamiento de pacientes con diferentes tipos de dolor. Aplicada en áreas específicas de la corteza cerebral relacionadas con el procesamiento del dolor, puede revertir la excitabilidad neuronal anormal mediante la modulación del nivel de excitabilidad en áreas cerebrales relacionadas con el procesamiento del dolor, obteniendo efectos analgésicos más duraderos, disminuyendo la intensidad del dolor y la frecuencia de los episodios, y facilitando la recuperación de la funcionalidad de la persona.

Ventajas del tratamiento mediante estimulación magnética transcraneal repetitiva Para aplicar un tratamiento de estimulación magnética transcraneal repetitiva no es necesario ingresar al paciente y puede retomar sus actividades cotidianas cuando finaliza la sesión. Por otra parte, esta terapia es indolora y no requiere la aplicación de anestesia. Se trata de una técnica segura y sin efectos secundarios. Es posible que los pacientes que siguen este tratamiento, a largo plazo, pueden disminuir la dosis de fármacos.

Este tratamiento solo puede estar contraindicado cuando el paciente usa prótesis con componentes metálicos en alguna parte de su cuerpo, lleva un marcapasos cardíaco o tiene implantes metálicos en el cráneo. También es posible que se desaconseje esta aplicación en casos de epilepsia mal controlada.

De todas formas, los especialistas de Instituto Neurocognitivo INCIA aclaran que este tratamiento se realiza de manera personalizada después de estudiar el caso de cada paciente.