Obtener becas last minute para futbolistas en High Schools en EE.UU. y Canadá

Estados Unidos y Canadá son países que ofrecen grandes oportunidades a los chicos y chicas que buscan formarse y evolucionar tanto en la parte educativa como en la parte deportiva. Es por ello que, a 2 meses de empezar el nuevo curso 2023-2024, los High Schools norteamericanos lanzan algunas becas last minute para todos aquellos estudiantes que estén pensando en irse un año a estos países y poder vivir una experiencia inolvidable.

Las becas de soccer en Estados Unidos y Canadá son una de las becas más solicitadas por los jóvenes españoles, ya que ofrecen ayudas financieras superiores a los 35.000 dólares por estudiante para que puedan compaginar sus estudios con el deporte. Desde Deaquiparafuera son conocedores de esta situación y de que son muchas las familias que toman esta decisión en las últimas semanas. Es por ello que trabajan de la mano de algunos de sus centros para poder facilitar el acceso a los estudiantes con un proceso exprés y garantizar el acceso a estos centros de alto prestigio.

En ocasiones cuesta creer que este tipo de centros pueda proveer de becas tan cuantiosas para jóvenes deportistas, pero desde ya hace varias décadas, Estados Unidos y Canadá apuestan por el talento de jóvenes de todo el mundo para tener a los estudiantes más competitivos del país. Y es que, ¿quién no querría estudiar en un centro de altísimo nivel mientras compagina los estudios con una de sus pasiones? Pues ahora es más fácil que nunca gracias a dichas becas deportivas.

¿Quiénes son los indicados/as? A pesar de las creencias erróneas que se tienen acerca del tipo de perfil que buscan estos centros, la realidad es que no se necesita ser el mejor en ninguno de los ámbitos. Y es que, estos centros buscan a estudiantes que reúnan una serie de características, pero sin necesidad de que destaquen por encima del resto en todas ellas. Lo que quiere decir esto es que buscan jóvenes con perfiles amplios: que practiquen deporte, que tengan un nivel de inglés medio, un currículum académico notable, ganas e interés por vivir la experiencia, etc.

Así que, si se cumplen estos requisitos, se podría estar muy cerca de conseguir una beca para poder estudiar en Estados Unidos o Canadá este próximo curso. Poder estudiar fuera del propio país de origen es una experiencia diferencial, que situará al interesado por encima de cualquier estudiante de su país, pero si además, se puede hacer con una beca que permita ahorrar gran parte de los costes, no hay mucho más que pensar. Desde Deaquiparafuera, llevan más de 15 años gestionando todo el proceso para poder conseguir estas becas deportivas y garantizar la admisión en estos High Schools, consolidándose como una de las agencias referentes en España para poder completar el proceso de admisión a un High School.