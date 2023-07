Una gran oportunidad para invertir en salud, con Grupo Mentalis

Contar con una buena salud mental es indispensable para que cualquier persona pueda gozar de una buena calidad de vida, a pesar de cualquier circunstancia difícil que pueda estar atravesando. Invertir en salud mental es invertir en una mejor sociedad y en un mejor futuro.

Esta es, precisamente, la apuesta del Grupo Mentalis, una red de centros de capital 100 % privado dedicados al cuidado de la salud mental. Y es que, recientemente, han anunciado la apertura de un nuevo centro en Granada para la atención y tratamiento psicológico a quienes lo necesiten. Es por eso que ahora mismo están en busca de personas que quieran invertir en salud uniéndose a ellos en esta labor que busca cambiar vidas.

La oportunidad de formar parte de un proyecto emocionante El Grupo Mentalis se ha dedicado durante años y de manera comprometida al cuidado de la salud mental de las personas, ofreciendo tratamiento y ayuda especializada en temas como adicciones, trastornos mentales, psicología infantil y adolescentes, trastornos de la personalidad, etc.

Con el fin de ampliar su alcance y llevar esta ayuda a cada vez más vidas, recientemente, han inaugurado un nuevo centro en Granada, para el cual requieren de personas que deseen formar parte del proyecto. Se trata de una oportunidad emocionante en la que se busca conformar un equipo compuesto por quienes deseen invertir en salud y en un sector altamente rentable.

Y es que, desde 2016, este sector ha crecido en rentabilidad casi en un 30 % anualmente. Pero no solo eso, sino que con esta inversión, los colaboradores estarán causando un impacto significativo, no solamente generando beneficios financieros, sino también brindando la oportunidad de cambiar vidas.

Objetivos del proyecto Este nuevo proyecto busca, en primer lugar, adquirir un edificio que ahora mismo cuenta con instalaciones y un entorno de calidad insuperable. Además de eso, se busca atender a la alta demanda de servicios de excelencia en el tratamiento de las adicciones, el cual está experimentando un importante crecimiento. En tercer lugar, se tiene la intención de aumentar el número de pacientes en un 200 %, lo que no solo amplía la ayuda psicológica a quienes lo necesitan, sino que además hace aún más rentable el proyecto. Por último, se busca convertir el centro residencial actual del Grupo Mentalis en una Fundación. La idea es atender a 46 mujeres que sufran adicciones y/o se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Como se puede ver, quienes deseen hacer una inversión en salud a través de este proyecto, estarán llevando una ayuda invaluable a una gran cantidad de personas que la necesitan para tener otra oportunidad en la vida. Además, estarán apostando por un modelo de negocio rentable, que asegura rentabilidad en el futuro cercano.

Quienes deseen sumarse a este proyecto, pueden hacerlo accediendo al sitio web del Grupo Mentalis y rellenando el formulario correspondiente.