El empresario Max Elmann Arazi comenta sobre la construcción del centro de espectáculos The Sphere en Las Vegas que destaca por sus innovaciones tecnológicas The Sphere, una nueva arena de música y entretenimiento esférica en Las Vegas, está cerca de completarse. El recinto, ubicado en el Venetian Resort, es el proyecto de la compañía Madison Square Garden (MSG) y está diseñado para ser la experiencia de entretenimiento más avanzada tecnológicamente e inmersiva del mundo. La construcción de The Sphere o La Esfera comenzó en 2019 y ha enfrentado algunos desafíos, incluyendo la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el proyecto está en camino de completarse en septiembre de 2023. Al respecto el empresario Max Elmann Arazi compartió su visión sobre esta singular construcción y sus efectos en el desarrollo de la ciudad de Las Vegas.

"Algunos números que destacan en esta obra son que se trata de una estructura esférica y es la pantalla LED más grande del mundo. El interior de La Esfera es igualmente impresionante, con una pantalla LED envolvente y 164,000 bocinas. El recinto también cuenta con capacidades 4D, lo que significa que los invitados podrán sentir los efectos del espectáculo a través de viento artificial, nieve y otros elementos", puntualizó el empresario quien en conjunto con Andre Elmann Arazi y Moises Elmann Arazi se destacan por ser parte de Fibra Uno.

"La construcción de La Esfera ha sido un proyecto importante. La forma esférica del recinto requirió el uso de técnicas de construcción especiales. Los paneles LED también representaron un desafío en su instalación, ya que tenían que alinearse con precisión para crear una imagen perfecta. Es una evolución que se agrega a los recientes inversiones en Las Vegas como el estadios de los Raiders, la Formula 1, se habla de un posible equipo de basketball y de uno de la MLB. las Vegas está dando las claves que señalan lo importante de estas inversiones en las ciudades", resaltó el empresario Max Elmann Arazi.

A pesar de los desafíos, la construcción de La Esfera está cerca de completarse. El recinto está completamente cerrado y se están instalando los paneles LED. El interior de La Esfera también se está terminando, con la instalación de asientos, sistemas de sonido y otros equipos. "Las pruebas de iluminación comenzaron esta semana y es realmente impresionante", comentó el ejecutivo.

"La Esfera seguramente será una gran atracción en Las Vegas y está destinada a convertirse en uno de los destinos de entretenimiento más populares del mundo. El diseño único del recinto y su tecnología de vanguardia permitirán experiencias realmente inmersivas que nunca antes se habían visto", expresó Max Elmann Arazi.

La Esfera es un recinto para más de 20,000 espectadores y se espera que el recinto abra en septiembre de 2023. El primer espectáculo de Sphere será U2:UV Achtung Baby Live at Sphere, que tendrá lugar del 29 de septiembre al 12 de octubre de 2023. Otros espectáculos próximos en Sphere incluyen Postcards from Earth, un nuevo espectáculo del Cirque du Soleil y una residencia de Katy Perry.