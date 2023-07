La empresa líder en soluciones de tratamiento de aguas residuales, Aquatreat, ha invertido las ayudas de los Next Generation en mejorar su presencia avanzada

Aquatreat ha logrado mejoras significativas en su presencia online gracias al Kit Digital. Esto ha permitido a la compañía optimizar su visibilidad en el mercado y fortalecer su posicionamiento como líder en el sector del tratamiento de agua Con una sólida reputación y una larga trayectoria en la depuración de aguas residuales, Aquatreat se dedica a proporcionar soluciones innovadoras y sostenibles que aseguren la calidad y el cuidado del agua, antes de ser vertida de nuevo en la naturaleza.

A fin de proteger el entorno y la salud pública, desde Aquatreat han creado soluciones innovadoras de depuración, como las depuradoras biológicas compactas, para dar respuesta a las necesidades existentes de una forma eficiente y sostenible. De esta forma, brindan una gran oportunidad para las pequeñas poblaciones que no tienen acceso a una red de saneamiento, tales como campings, urbanizaciones, etc. La empresa también presenta soluciones innovadoras en diversas aplicaciones industriales, consiguiendo reducir su huella ambiental y el vertido de contaminantes en el agua.

En Aquatreat están especializados en el diseño y el mantenimiento, entre otros servicios, de sistemas de depuración biológica compacta para aguas residuales urbanas e industriales y, gracias a una tecnología avanzada y más de 30 años de experiencia, pueden ofrecer soluciones personalizadas para tratar cualquier tipo de vertido con cargas orgánicas, similares a las de pequeñas poblaciones.

Brindan un servicio de mantenimiento especializado y adaptado a las necesidades y recursos de sus clientes, con el objetivo de garantizar el óptimo funcionamiento de las depuradoras.

Ofrecen diferentes modalidades de mantenimiento, siendo el preventivo el más comúnmente utilizado. El mantenimiento preventivo no solo busca prolongar la vida útil de las depuradoras biológicas a través de revisiones periódicas, sino que también propone mejoras en los procesos para asegurar el cumplimiento de los límites de vertido y mejorar aún más la calidad del efluente, en línea con su compromiso medioambiental.

Desde Aquatreat presentan tareas electromecánicas, incluyendo revisiones constantes de la instalación según las necesidades específicas de cada proyecto, reparaciones necesarias y la propuesta de mejoras en equipos y operaciones unitarias.

Aquatreat

https://www.aquatreat.es/

C/ Cot, 45, Ripollet 08291

34 93 511 17 59

aquatreat@aquatreat.es