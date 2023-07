¿Cómo puede ayudar el konjac a reducir el colesterol?, por The Konjac Shop

El colesterol es una sustancia que produce el organismo humano para generar hormonas, vitamina D y otros elementos que contribuyen a la digestión. Además, se encuentra presente en múltiples alimentos de origen animal como el huevo, la carne o los quesos. A su vez, el exceso de colesterol en sangre puede ser el origen de enfermedades como la arterioesclerosis y otras afecciones coronarias. Por este motivo, es conveniente mantenerlo en niveles saludables que no supongan ningún riesgo.

Una buena manera de lograr este objetivo es siguiendo una dieta saludable. En particular, uno de los alimentos que es conveniente incorporar para mantener a raya el colesterol es el konjac o glucomanano. Este tubérculo de origen asiático sirve para elaborar harinas, arroces y pastas como, por ejemplo, fideos de konjac, entre otras posibilidades.

El konjac y el colesterol Recientemente, un estudio realizado bajo la modalidad doble ciego ha demostrado que los participantes que recibieron 3,9 gramos diarios de glucomanano durante 4 semanas experimentaron reducciones significativas en sus índices totales de colesterol, colesterol LDL y triglicéridos. Además, se redujo su presión arterial. Estos mismos efectos también se comprobaron en otro estudio en el que los participantes recibieron 3 gramos diarios de konjac.

En ambas investigaciones, los participantes que consumieron glucomanano perdieron peso. Esto se debe a que los alimentos elaborados con este elemento natural aumentan de volumen después de ser ingeridos. Por lo tanto, proporcionan sensación de saciedad. Por otra parte, el konjac también resulta útil para controlar los niveles de azúcar en sangre y contribuye a tratar el estreñimiento.

Es importante aclarar que el organismo humano produce dos tipos de colesterol. El mencionado colesterol LDL es el que provoca acumulación de placa y obstruye las arterias. En cambio, el colesterol HDL, considerado bueno, se elimina normalmente a través del hígado. Con respecto a esto, las investigaciones científicas han comprobado que el konjac reduce los niveles de colesterol LDL y no afecta la producción de colesterol HDL.

¿Cómo consumir konjac para reducir el colesterol malo? Una de las opciones más sencillas para incorporar este alimento a la dieta es a través de las distintas pastas de konjac. Este tipo de pasta tiene una textura y un sabor similar a la tradicional y no contiene carbohidratos, gluten o alérgenos.

Al incorporar alimentos como harina, arroz o fideos de konjac a la dieta es posible disfrutar de distintos beneficios como, por ejemplo, un mejor control del colesterol.