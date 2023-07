Cómo acabar con el acoso de los acreedores

La insistencia de las empresas de recobro para agobiar al deudor puede llegar a rozar lo ilegal por la amenaza o la intimidación que llevan a cabo.

La Ley de Segunda Oportunidad puede ser la solución para muchas personas en situación de insolvencia.

Cuando se acumulan deudas, es frecuente recibir llamadas de los acreedores, a través de empresas de recobro, para reclamar los pagos. La insistencia de estas empresas intermediarias para agobiar al deudor puede llegar a rozar lo ilegal por la insistencia, la amenaza o la intimidación que llevan a cabo con las personas deudoras, generándoles una sensación de constante ansiedad.

En estas situaciones, la Ley de Segunda Oportunidad puede ser una solución eficaz. Siempre y cuando el deudor cumpla los requisitos, es un mecanismo que permite volver a empezar desde cero, sin deudas.

Según Samuel Díaz, responsable de la oficina de Las Palmas de Gran Canaria, “estas llamadas insistentes pueden llegar a constituir un delito. Cuando el reclamo es insistente, si se recurre al acoso o las amenazas o cuando se hace pública la supuesta condición de deudor por ejemplo, con llamadas a familiares o al puesto de trabajo, se vulnera la protección de los datos personales del supuesto deudor, así como su honorabilidad y su imagen pública”.

Una vez que se inicia el trámite con la Ley de Segunda Oportunidad, es posible llegar a saldar la totalidad de la deuda y poner fin al acoso de los acreedores.

En el primer contacto, los expertos analizan la situación de la persona endeudada y si es posible acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Los requisitos son ser una particular o autónomo; ser un deudor de buena fe, es decir, no haber generado la deuda de forma consciente y confirmarse que se halla en una situación de insolvencia económica; que la persona endeudada no puede haber sido condenada por delitos contra el patrimonio, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los últimos diez años. Si se cumplen, a partir de ese momento se puede iniciar la tramitación que conlleva la aportación de documentación y la implicación activa de la persona endeudada para poder llevarla a término.

