Las vacaciones de la incertidumbre, la mitad de los españoles que viajen lo harán con un seguro de viajes

Las huelgas, el aumento de cancelaciones de las aerolíneas o la convocatoria electoral se ha traducido en un incrementado del 178% en el número de viajeros asegurados para este verano. La mayoría de estos viajeros apuestan, además, por contratar un seguro de cancelación, según los datos recopilados por IATI Seguros, empresa española, pionera en la venta de seguros de viajes online Las vacaciones después de la pandemia ya no son lo que eran antes. La tranquilidad ha dado paso a la incertidumbre para los viajeros españoles durante los meses de verano. De hecho, para este julio y agosto de 2023, la suma de huelgas en el sector turístico, el aumento de cancelaciones de las aerolíneas que amenazan a los aeropuertos europeos o la convocatoria de elecciones están siendo determinantes para añadir a la maleta un extra que ya se considera imprescindible, el seguro de viaje. De hecho, la mitad de los españoles que viajen en esta temporada lo harán así. Y es que la contratación de seguros de viaje se ha incrementado un 68% con respecto a las cifras de antes de la pandemia y ha crecido un 178% con respecto al año pasado, es decir, casi el doble, según los datos recopilados por IATI Seguros.

Esta incertidumbre también ha provocado cambios de ámbitos en los viajeros españoles, como incorporar la opción de la anulación o cancelación para sus escapadas o viajes. Esta posibilidad de añadir un suplemento se ha incrementado un 48%, con respecto al año anterior a la pandemia. En el último año se ha incrementado un 165%.

Como novedad, actualmente, ya no es necesario contratar el seguro de cancelación con antelación, como siempre se ha tenido que hacer. Con este nuevo producto que se adapta al cambiante mercado, IATI Anulación Premium, se puede contratar esta cobertura en cualquier momento. "Estos datos dejan claro que los españoles queremos viajar tranquilos y sin preocupaciones en nuestras vacaciones y para ello nuestros seguros de viaje se tienen que ir adaptando a las necesidades que vayan llegando", explica Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros.

Acerca de IATI Seguros

IATI es una correduría de seguros, creada por la familia Calzado en 1885, pionera en la contratación de seguros de viaje online tras una importante transformación digital y precursora en la concienciación y apoyo al turismo sostenible.

IATISeguros.com es además una empresa socialmente responsable que colabora, a través de la donación de un porcentaje de cada seguro contratado, a la Fundació Nen Déu, una entidad social que trabaja en Barcelona desde 1892 y se dedica a la educación y atención especializada de personas con discapacidad intelectual.

Más de 500.000 clientes en los últimos años han confiado en IATI, empresa que ha incrementado su facturación exponencialmente convirtiéndose así en un referente en el sector no sólo en España, sino en Europa.