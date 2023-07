NEORIS lidera el camino en esta nueva era de la Inteligencia Artificial

La compañía lanza "AI x Human Power" una revolucionaria campaña con la que da un paso al frente en el contexto global y se posiciona como un Acelerador Inteligente Bajo el lema "AI x Human Power, redifining boundaries, transforming the world", NEORIS, el acelerador digital con más de 20 años de experiencia, impulsa un cambio significativo en la forma en la que las empresas interactúan con la Inteligencia Artificial (IA) y avanza en su compromiso de liderar la transformación digital y ofrecer soluciones de vanguardia a sus clientes.

Con esta campaña, NEORIS da un paso al frente en el contexto global y se posiciona como un Acelerador Inteligente, es decir, como una compañía que, a través de la convergencia de la IA y el Poder Humano, es capaz de entender a los clientes en un nivel profundo y significativo. Asimismo, la compañía confirma su convicción de que la tecnología y la creatividad de las personas, juntas, tienen la capacidad de transformar el mundo y redefinir los límites preconcebidos para crear Smart Interactions.

"La evolución en la tecnología ya no es una visión a futuro, sino que es parte de nuestra realidad. Sin embargo, este escenario es solo el punto de partida de un camino mucho más largo, ya que para transitarlo es necesario que la IA y la Inteligencia Humana trabajen en constante sinergia para desarrollar herramientas caracterizadas por la innovación, la colaboración y la pasión por desafiar los límites. Nuestro enfoque se basa en la combinación de estas dos fuerzas para lograr un equilibrio entre la eficacia y la creatividad, aprovechando los beneficios de la IA mientras se garantiza el respecto por los valores humanos", afirma Martín Mendez, CEO de NEORIS.

El directivo enfatiza que, gracias a esta iniciativa, NEORIS busca ser un referente en la combinación de IA con el talento humano para ofrecer herramientas tecnológicas disruptivas que aceleren e impulsen la eficiencia, la calidad y la productividad.​

Al respecto, Jorge Lukowski, Director Global de Marketing y Comunicación de NEORIS, señala: "Nuestra visión se basa en aprovechar todo el potencial de la Inteligencia Artificial para impulsar la eficiencia y la calidad, al tiempo que llevamos a otro nivel el ingenio y la intuición humana. Se trata de tomar decisiones más inteligentes para asistir mejor a las empresas en la implementación de soluciones únicas. Además, queremos que todos los que forman parte de NEORIS se apropien por completo de la IA en su día a día para promover resultados excepcionales en nuestros clientes".

Una campaña integral

La Campaña "AI x Human Power, redifining boundaries, transforming the world" contempla diversos tipos de acciones e iniciativas.

En primer lugar, una página web dedicada a la campaña será el lugar donde los visitantes encontrarán diferentes tipos de materiales de interés:

Casos de Uso: visibilizarán cómo la IA se puede aplicar a diversos tipos de industria y proyectos.

Insights: contempla entrevistas a 14 de los líderes y directivos de NEORIS, quienes reflexionan acerca de cómo la Inteligencia Artificial está impactando en las diferentes industrias y regiones, así como las perspectivas a futuro de esta y otras tecnologías de vanguardia. Igualmente, en lo que queda de año, NEORIS trabajará en artículos de opinión de los expertos de la compañía que, posteriormente, se recopilarán en un ebook, campañas en redes sociales y digital, episodios de NEORIS Podcast con énfasis en temas relacionados a la IA, One Pager y otros contenidos de interés. Además, la compañía organizará eventos y conferencias sobre IA para clientes y partners, así como programas de formación en IA para sus talentos, entre otros.

El futuro de la tecnología está aquí y NEORIS está liderando el camino hacia la convergencia de la Inteligencia Artificial y el Poder Humano.

'Welcome to the AI Era! Welcome to accelerated intelligence!'

Sobre NEORIS

NEORIS es un acelerador digital global con más de 22 años de experiencia que crea soluciones disruptivas para empresas con aspiraciones digitales, con el fin de impulsar sus conexiones con clientes, empleados y partes interesadas. Se basa en equipos creativos con un profundo conocimiento de la industria y experiencia técnica.

NEORIS tiene su sede en Miami, Florida, y opera en 14 países de EE.UU., Europa, Latinoamérica e India a través de su red de centros de entrega global y estudios de diseño. Actualmente, cuenta con más de 5.000 empleados y más de 400 clientes activos en todo el mundo. Más información en www.neoris.com, LinkedIn, Facebook o Twitter.