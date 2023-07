Nomena Taipe invita a sus lectores a luchar por sus sueños a través de su obra ‘Gran aventura para el éxito’

“Cuando me encontré con mi esposo que es el protagonista del libro, la primera cosa que me contaba era los dramas reales de su vida. Nunca había conocido a alguien que había vivido tanta aventura y tanta tragedia, pero seguía vivo y feliz. En los primeros meses que estábamos juntos, nunca paraba de contar cosas nuevas que no dejaron de asombrarme día tras día. Durante nuestra boda, contamos a los invitados una parte de su historia y fue un éxito total. Desde ahí, decidí escribir la historia. Sin embargo, las aventuras de la vida del protagonista siguieron aún después de nuestra boda y me volví parte de esa aventura”, confiesa Nomena.

Gran aventura para el éxito es la historia perfecta para aquellos que han perdido la fe en conseguir sus objetivos. Además, es un libro inteligente y lleva código QR, para que los lectores puedan escanear para ver vídeos y fotos reales sobre la historia contada, garantizando así una experiencia única e inolvidable para los lectores. “Quiero destacar que los sueños se cumplen. No importa cómo está tu situación de hoy, si tu mente está lista para triunfar, triunfarás, pero solo es cuestión de tiempo, de voluntad y perseverancia. El éxito está al alcance de todo el mundo sin excepción, pero lo que hace falta es la fe”, añade ella misma.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, según las palabras de la autora, “el lector entenderá que la vida puede ser muy injusta y cruel para algunas personas, pero no es una razón para desanimarse y rendirse. Si sientes que has vivido lo más amargo en este mundo, recuerda que hay otras personas que han visto lo peor, pero no se rindieron. Todo lo que nos toca pasar nos enseña algo y nunca debemos perder la fe y soñar en grande”.

Sinopsis "No importa cómo empiezas. Lo más importante es hasta dónde llegarás", Javier TAIPE. Diamante en MLM.

"Soy Javier TAIPE y soy de Ayacucho, Perú. Esta es una historia real de mi vida.

Perdí toda mi familia biológica por el terrorismo en el Perú en 1984. Viví en pobreza extrema, pero hoy en día estoy viviendo la vida de mi sueño gracias a la red de mercadeo. A través de las experiencias difíciles que me tocó pasar, saqué lecciones de vida. Gracias a ellas, me marqué el objetivo de ayudar a muchas personas a encontrar la felicidad a pesar de las circunstancias difíciles.

Este libro fue escrito para servir de guía a todas las personas desesperadas y desanimadas de la vida y que están buscando el éxito y la felicidad.

Es una historia real, una aventura, una historia de sueños y de esperanzas para cualquier persona.

El éxito no se mide solo en dinero, sino en una riqueza espiritual también. Eso es lo que les quiero compartir. Les invito a acompañarme en esta trayectoria de vida llena de aventura y lecciones".

Autora Nació en Tolagnaro, Madagascar, en 1984. Es amante de la lectura y habla cuatro idiomas: malgache, idioma nativo de la isla, francés, inglés y español. Empezó a escribir dramas para la radio a los dieciséis años. Ha escrito más de cuarenta historias en su idioma natal, el malgache. Su pasión por los idiomas le llevó a viajar a muchos países, y durante estos viajes se encontró con su esposo en el otro lado del mundo, en Perú.

Actualmente, siendo embajadora para la paz y facilitadora de procesos de cambio con programación neurolingüística, está enseñando a muchas personas la manera de encontrar la felicidad y el éxito. La vida de su esposo peruano, que es el protagonista de la obra, le inspiró para escribir esta historia real de experiencias de vida.