Las mejores opciones para diseñar un futuro profesional con un máster en Moda

La industria de la moda es una de las más lucrativas y de mayor tamaño a nivel internacional por lo que es lógico que muchos hombres y mujeres quieran formarse para dedicarse profesionalmente a este sector. Desde la agencia Canal Inizia han preparado un recopilatorio de algunos de los másteres del sector con mayor reputación que se pueden estudiar en Madrid Se habla de un mundo que no solo ha evolucionado mucho en las últimas décadas sino que lo seguirá haciendo en los próximos años. Más allá de la prototípica imagen de modelos desfilando por la pasarela, la realidad muestra un universo lleno de retos. Diseño, tecnología, sostenibilidad, marketing, emprendimiento, economía, exportación, financiación, etc. son muchas las ramificaciones y los conocimientos que pueden necesitar las personas que quieren adquirir la formación para adentrarse en este universo.

La lista de títulos para ofrecer a los estudiantes las herramientas más relevantes para desempeñar esta profesión es muy amplia. Con tantas opciones puede resultar complicado elegir y por ese motivo, en este artículo se recogen algunos de los mejores másteres del sector que se pueden cursar en Madrid.

Máster Universitario Ejecutivo en Dirección de Empresas de Moda, ISEM

Es el único máster en administración de empresas de moda oficial en España, validado por el Ministerio de Educación y con validez en toda la Unión Europea, según el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Tiene el objetivo de dar respuestas a las nuevas demandas que se están produciendo en el mundo de la moda. Con ese fin, el hilo conductor de su programa es la planificación de una colección desde la materia prima hasta la venta del producto en la tienda. Entre sus características prácticas hay que señalar:

Modalidad: Presencial (60 créditos ECTS)

Duración: 10 meses

Fechas: De septiembre 2023 a Junio 2024

Horario: Formato Executive viernes y sábado.

Ubicación: Calle del Marquesado de Santa Marta, 3, Madrid.

Coste: 27.000 euros.

Actividades fuera del aula: Estancias internacionales en Milán y París y visitas profesionales a empresas.

El máster Universitario Ejecutivo en Dirección de Empresas de Moda ha sido elegido durante tres años consecutivos como el mejor máster especializado de España según el ranking realizado por El Mundo. Es relevante también su apuesta por una formación práctica donde emplea la fórmula del método del caso; la presencia de un departamento de carreras profesionales que ayuda a los estudiantes en la búsqueda de trabajo; así como el hecho de que la formación se cursa en inglés.

Máster en dirección de marketing y comunicación de Moda & Lujo (MML), ESIC

Este máster está diseñado para todos los hombres y mujeres que quieran desarrollar su carrera profesional en la moda, la belleza y el lujo y que ya cuenten con una experiencia laboral de al menos tres años. Su temario realiza un recorrido por asignaturas de marketing, comunicación, eventos, digital, sostenibilidad, moda contemporánea o, incluso, la moda virtual y el metaverso. De sus características prácticas hay que señalar:

Modalidad: Presencial

Duración: 12 meses

Fechas: Octubre 2023

Ubicación: Avenida Juan XXIII 12, Pozuelo de Alarcón, Madrid

Coste: 17.900 euros.

Actividades fuera del aula: El programa incluye un BST de 5 días de duración en el Istituto Marangoni de París donde los estudiantes pueden sumergirse en un curso especializado de Fashion and Luxury Communication Management, en un entorno internacional.

El máster en dirección de marketing y comunicación de Moda & Lujo apuesta por el método docente Transformative Learning, una fórmula práctica donde el estudiante se sitúa en el centro del proceso de aprendizaje. El programa incluye numerosas herramientas, talleres y estudio de casos reales para que los alumnos salgan preparados para el mundo laboral. Además, ESIC ofrece una Unidad de Desarrollo Profesional.

Máster en dirección de marketing en Moda y Belleza, EAE Business School

Su programa formativo se adentra en aspectos como la estructura de las empresas o las características de los mercados. El objetivo es que los alumnos adquieran las habilidades para identificar, preparar y desarrollar planes de marketing y comunicación digital y también puedan emitir juicios informados sobre las dinámicas comerciales y las acciones de comunicación de las diferentes marcas. Dentro de los elementos prácticos de la formación:

Modalidad: Presencial (70 créditos ECTS)

Duración: 12 meses

Fechas: Inicio en octubre de 2023

Horario: De lunes a jueves.

Ubicación: Calle Joaquín Costa, 41, Madrid.

Actividades fuera del aula: Espacios de encuentros y colaboración entre alumnos; actividades sociales de networking; talleres para potenciar las competencias profesionales

En el aula del máster en dirección de marketing en Moda y Belleza existe una amplia variedad de nacionalidades ya que hay un 72% de alumnos internacionales. Además, hay que indicar que existe un departamento de Carreras Profesionales que ofrece el acompañamiento y la asesoría a los estudiantes para diseñar un plan profesional personalizado.

Máster Universitario de Dirección de Empresas de Moda, Cámara de Comercio de Madrid

Se trata de un máster sectorial y especializado que acoge a gente que quiere ampliar su formación o que busca apostar por el emprendimiento pero necesita el conocimiento necesario para poder desarrollar su proyecto. Vinculado a la moda ofrece a sus alumnos la información sobre economía y financiación que hace falta para dirigir un negocio en el sector. Entre sus características prácticas se encuentran:

Modalidad: Presencial (60 ECTS)

Duración: 600 horas

Fechas: 16 octubre de 2023 al 7 de julio de 2024

Horario: Lunes a jueves, de 19:00 a 22:00 horas.

Ubicación: Plaza de la Independencia, 1, Madrid.

Coste: 7.500 euros

Actividades fuera del aula: Actos de networking con directivos del sector, charlas con profesionales y visitas a eventos del sector como la Barcelona Fashion Week.

"¿Cuánto puede costar hacer esta camiseta en un determinado país?", "¿cuánto se pagaría por exportar este producto?" Son solo dos ejemplos de los temas que se pueden ver en este máster con un marcado carácter práctico. Los estudiantes realizan simulaciones sobre trámites legales, administrativos; descubren el peso de los flujos de comercialización nacional e internacional y adquieren una visión global socio-económica. La formación se complementa con la realización de cinco meses de prácticas extracurriculares que proporciona el propio Máster. Al finalizar la formación se recibe una doble titulación (Título Propio de la Universidad Rey Juan Carlos y el Título de la Cámara de Comercio).

Trabajar en el mundo de la moda no es un camino con una única salida. Existen múltiples opciones para que los estudiantes y los profesionales que quieran trabajar en el sector de la moda, puedan avanzar por esta senda y diseñar su futuro, elijan la rama que mejor se ajuste a su medida.

Máster VOGUE en Dirección de Empresas de Moda y Belleza, de UC3M y Vogue.

El único máster internacional avalado por una cabecera de moda como es VOGUE, lo que es un aliciente para todos aquellos que quieran dedicarse a las actividades empresariales pertinentes dentro del mundo de la moda y de la belleza. Este máster cuenta con la participación conjunta entre la Universidad Carlos III de Madrid y Condé Nast College Spain.

Modalidad: Presencial (60 ECTS)

Duración: 7 meses + 240h de prácticas

Fechas: octubre de 2023 a Mayo de 2024

Horario: Lunes a jueves, de 16:00 a 19:30 horas.

Ubicación: Paseo de la Castellana 9-11. Madrid.

Coste: 17.950€

Actividades fuera del aula: el Máster garantiza 240 horas de prácticas en las mejores empresas, así como en las publicaciones del grupo Condé Nast.

Para acceder a este máster se tendrá que pasar un exigente proceso de selección, el objetivo con esto es favorecer el acceso y la empleabilidad en empresas e instituciones.

Además, ya que el posicionamiento de las empresas en este sector es muy específico, este máster ofrece un importante acercamiento a la historia y su ADN para comprenderlas mejor desde dentro. Además, realizan visitas a empresas para que los estudiantes conozcan estos aspectos específicos de la moda, la belleza, la hostelería, restauración.