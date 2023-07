Música en las Terrazas 2023

Hace ya siete años que se lanzó esta iniciativa, de la mano de Complutum Club, que persigue varios objetivos. Aunque el primero de ellos sea el de promocionar y ofrecer música de calidad en la calle, a un metro del vecino, del oyente, del aficionado. Y sigue creciendo.

Surge “Música en las Terrazas”, en 2017, con la intención, por parte del Ayuntamiento de Alcalá, de llenar de cultura cercana las noches huérfanas de julio y ofrecer, además, a los hosteleros de la ciudad una opción para reclamar público estival con una oferta rica, variada y divertida. Qué mejor que la música para aliviar los calores en la compañía amiga y de un refresco o una cerveza y una tapa o una cena, ritmos que sin refrescar lo pretenden y permiten cerrar las noches estivales con una sonrisa rítmica y cómplice.

Eso es “Música en las Terrazas”, un proyecto que, un año más, crece de manera evidente al haber conseguido la implicación de grandes artistas consagrados que han entendido también que este es el comienzo, la calle, la cercanía al público. Gracias a todos ellos, por su generosidad y empatía.

Y gracias también a los locales implicados y a todos los artistas de la ciudad y de fuera de ella que ofrecerán su música durante todo este siempre caluroso mes de julio. ¡Que no pare la música!

El ciclo comienza el día 6 de julio y finaliza el 29 de julio. En esta edición de “Musica en las Terrazas 2023” participarán: Fernando Alfaro, Esther Zecco, Chico Herrera, Soulift Singers, Curro Mena, Josele Martín “Bulldog”, Leo Minax, Vegacustic, Chuso Moya, Sanchez & Gere, Alberto Alcalá, José Bulevar & Jorge Mora, K2, Antonio López “El Carbonilla”, A-tro-ci-tos, Two Sparrows, Flecha, Bea de “Jara”, Roy Pintanel, Dr. Sapo, Queen Bel, Cives, Erik Lachapelle, Musselman Dúo, Chema Saiz & Jorge Castañeda, Sergio Matesanz, En clave menor, Soul woman - Lola López, Desconfitados, Marcos Bartolomé, Tamara & Willy, Carlos Chacal & Conchi Díaz, Jesús Romero y Enrique García, Manwel, Carlos Chacal & Pilar Astudillo, Sr. Nadye, Carmen de Terreros “la Carmencita” y Abacus en acústico.

Cuentan con los locales, que sin ellos esto no sería posible, Hostel Complutum anexo, Bar La Ruina, Café el Gato Verde, La Cátedra de El Bedel, Cervecería Imperial Craft, Restaurante Cancerbero y Hotel Campanile.

El ciclo “Músicas en las Terrazas” es promocionado por la agencia de comunicación Promosapiens.