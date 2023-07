Álvaro Salido publica 'Érika Sabe', una novela para todos aquellos que 'estén interesados en personajes que viven al margen de lo establecido'

CÍRCULO ROJO.- Álvaro Salido sumerge a sus lectores en la mente de unos personajes con vidas muy complejas. Profundizando en sus traumas y trastornos. “Además de mostrar sin tapujos esos ambientes y temas de los que nadie suele hablar abiertamente, como el universo de las líneas eróticas, las víctimas de algún suceso traumático y el mundo del entretenimiento para adultos, tratados todos ellos de forma desprejuiciada. “Siempre me han interesado estas cuestiones e intento acercarme a ellas desde la curiosidad, lejos del morbo o el cliché”, explica él mismo.

Érika Sabe es una novela de ficción en la que su autor es capaz de llevar a sus lectores a entender lo que puede sentir una persona que ha padecido abusos. “Durante años me he dedicado a indagar sobre el análisis psicológico de la conducta. Sobre todo, acerca de la mente criminal y diversos trastornos sobre los que, en general, hay mucha confusión. Supongo que vivimos en un mundo muy complicado, en el que las relaciones humanas son cada vez más complejas y nos enfrentamos a la vida adulta con una serie de máscaras sociales que a veces resultan engañosas”, añade Álvaro.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial; el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “un relato fuera de lo convencional. Misterio, suspense, crimen y grandes dosis de contenido subjetivo y psicológico. Una historia interesante y fuera de lo común, que engancha. Además, los protagonistas son oscuros y carismáticos, con su propia interpretación de la realidad; a menudo una interpretación patológica, otras veces bastante lúcida, que hace que nos cuestionemos las convenciones sociales y las mentiras sobre las que se basan gran parte de nuestras relaciones personales. En cierto modo, el hecho de que existan personas con una visión diferente a la convencional, hace que nos cuestionemos los límites de lo establecido. Este es el principal atractivo de los personajes, ya sean criminales o personas que viven al margen de la sociedad, tratando de sobrevivir”.

Sinopsis ¿Qué tienen en común una sociópata obsesionada con las causas sociales, una superviviente de abusos sexuales, la trabajadora de unas líneas eróticas y un chico que se ha suicidado?

Érika Sabe es una novela sobre cómo el estrés postraumático puede afectar de manera irreversible a las vidas de las personas que padecen este trastorno. Para resolver el caso de un suicidio cometido en circunstancias sospechosas, un detective desarrolla un método que permite acceder a las proyecciones mentales de los sospechosos, de forma que realidad y ficción se funden en un thriller psicológico en el que nada ni nadie son lo que parecen.

Autor Álvaro Salido (Ponferrada, 1984) es un escritor y artista visual que centra su interés en las secuelas del trastorno de estrés postraumático (TEP), a causa del cual se producen situaciones discriminatorias en el ámbito social y personal, cuyo impacto se analiza en esta novela.

El autor es licenciado en Psicología por la USAL y graduado en Bellas Artes por la UPV, y además posee experiencia impartiendo talleres de arte a personas que padecen problemas de salud mental. Con base en sus conocimientos y experiencia, escribe novelas de ficción en las que los personajes deben enfrentarse a sus propios traumas para poder seguir adelante con sus vidas.