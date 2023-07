¿Qué ofrece el máster de Matte Painting de Universal Arts School?

En el mundo de la producción de cine, videojuegos e ilustración, el Matte Painting está siendo una técnica muy utilizada, incluso por las grandes productoras y compañías de estas industrias. Por esta razón, cada vez son más los que se interesan por formarse en la técnica del Matte Painting, ya que al día de hoy es de las más importantes y eficaces en prácticamente todos los formatos audiovisuales.

Universal Arts School, es actualmente una de las mejores y más importantes escuelas del mundo, con sede en Valencia y Hollywood. Ahora mismo está ofreciendo un máster en Matte Painting, una excelente oportunidad para quienes desean formarse en esta técnica de la mano de algunos de los mejores expertos del área.

¿Qué es el Matte Painting y por qué es tan utilizado actualmente? El Matte Painting es una técnica empleada principalmente en la ilustración digital. En líneas generales, esta consiste en la creación de escenarios realistas de cualquier tipo para una producción audiovisual, a partir de imágenes reales o creadas. De esta manera, no es necesaria la construcción física de escenarios que pueden ser muy caros o sencillamente imposibles de construir. Es precisamente allí donde radica la amplia popularidad que esta técnica tiene ahora mismo, ya que ofrece la libertad no solo de crear mundos realistas a partir de medios digitales, sino dejar volar la imaginación para crear escenarios sencillamente impresionantes. Hoy en día, el Matte Painting es utilizado en cine, videojuegos, diseño de portadas y en prácticamente cualquier otro medio audiovisual. De hecho, grandes producciones como El Señor de Los Anillos, Star Wars o Juego de Tronos, ha utilizado esta técnica para recrear escenarios.

Máster en Matte Painting, a cargo de una de las mejores escuelas de producción audiovisual del mundo Universal Arts School es una escuela internacionalmente conocida por ser pionera en la formación en cine digital, animación 3D, videojuegos, VFX y mucho más. De hecho, se encuentra en el número 14 del ranking de las mejores del mundo por el ACR.

En el máster en Matte Painting, los estudiantes aprenderán, entre otras cosas, el estándar de las técnicas propias del Matte Painting, a partir de las bases artísticas de la fotografía, la iluminación, el color, el encuadre, etc. De la misma manera, aprenderán a aplicar todos estos conocimientos mediante el manejo de software que permitan crear contenido propio. De hecho, la escuela ya cuenta con casos de éxito dignos de mencionar. Uno de ellos es el caso de Teresa Alvarado, estudiante que dada su formación en el máster del Matte Painting, pudo ser contratada por una productora importante, donde reconocieron su gran talento y conocimiento plasmado en todas sus creaciones. Actualmente, se encuentra trabajando para Disney.

Para conocer más sobre el máster en Matte Painting ofrecido por Universal Arts School, en el sitio web de la escuela se puede encontrar toda la información necesaria sobre el contenido y cómo inscribirse al mismo.