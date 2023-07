La mucosidad en enfermedades pulmonares, EPOC y fibrosis quística, con Rescoldo Live

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) afectaba en España a unas 2.900.000 personas y fue la tercera causa de muerte en el país en 2020. Por su parte, la fibrosis quística es una condición genética que se presenta en 1 de cada 5.000 nacimientos. Es una patología crónica sin curación.

Una de las manifestaciones más comunes de estas enfermedades pulmonares es la mucosidad espesa y pegajosa que obstruye el flujo de aire hacia el organismo. Según la firma Rescoldo Live, las consecuencias de esta obstrucción son múltiples y por ello es necesaria toda la ayuda posible para contrarrestar su presencia.

AirPhysio, un dispositivo que ayuda en la limpieza del moco y la expansión pulmonar La mucosidad excesiva es la manifestación más común de estas enfermedades pulmonares y genera problemas como tos severa con esputo o sibilancia al respirar. Es causa de intolerancia al ejercicio, ocasiona dificultades para el esfuerzo físico, genera infecciones pulmonares recurrentes, sinusitis o inflamación de fosas nasales y congestión.

Como respuesta de ayuda a estas situaciones, la firma Rescoldo Live ha traído desde Australia un producto llamado AirPhysio. Se trata de un dispositivo diseñado para ayudar en la limpieza del moco y la expansión pulmonar. Para ello aplica una técnica completamente natural denominada Presión Espiratoria Positiva Oscilante (OPEP), que ayuda en la limpieza natural del cuerpo.

AirPhysio es una excelente ayuda para los pacientes de enfermedades pulmonares y respiratorias. Además del EPOC o la fibrosis quística, también lo recomiendan para casos de bronquiectasias y asma. Advierten que todas estas son condiciones de salud que dificultan al cuerpo la eliminación natural del moco contaminado.

Apropiado para personas de la tercera edad y fumadores El dispositivo AirPhysio no solo está diseñado para personas con enfermedades respiratorias, sino también para grupos de alto riesgo. Dos de ellos son la tercera edad y los fumadores, condiciones que tienden a disminuir la capacidad del aparato respiratorio para procesar el aire. La propiedad de expansión pulmonar del dispositivo ayuda significativamente en estos casos, abriendo las vías respiratorias semicerradas.

La forma en que ayuda es muy sencilla. Cuando se exhala a través de AirPhysio, la respiración mueve la bola de acero que se encuentra en el interior del dispositivo. Esto hace vibrar las vías respiratorias, lo que afloja la mucosidad adherida a sus paredes. Así mismo, el uso del dispositivo fortalece la presión endobronquial, lo que ayuda a mantener despejado todo el sistema respiratorio.

Es un procedimiento completamente natural que no requiere el uso de ningún producto químico. Los importadores señalan que hay dispositivos AirPhysio para adultos y niños. En todos los casos, antes de comenzar a usarlo recomiendan la consulta con un médico de confianza. Sobre todo, si existen condiciones como neumotórax no tratado, tuberculosis, insuficiencia cardíaca o patologías del oído medio, entre otras.