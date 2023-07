Tomar la decisión más acertada en el momento de contratar una póliza, con Seguros Academy

La contratación de un seguro de decesos es un proceso que debe analizarse de forma detenida, evaluando cada uno de los puntos de relevancia para evitar inconvenientes en el futuro.

Desde Seguros Academy hacen hincapié en la planificación y difusión de información de calidad acerca de las pólizas, para que los interesados aprendan, entiendan los conceptos y puedan tomar las decisiones que crean más convenientes. En esta línea, uno de los temas de relevancia es la evolución de la tarifa natural en el seguro de decesos, ya que deben contemplarse dos tarifas, una natural y otra nivelada.

Evolución de tarifas del seguro de decesos Uno de los temas de mayor importancia en el momento de planificar la contratación de un seguro de decesos es tener en cuenta los costes, sobre todo la evolución de estos últimos con el paso de los años.

Esto es lo que refleja la prima natural, que, indudablemente, subirá con el tiempo y puede llegar a ser insostenible para algunas personas que no cuentan con los recursos suficientes para afrontar grandes gastos.

Por esta razón, desde Seguros Academy, pregonan el análisis de la letra pequeña, con el objetivo de conocer al detalle cómo será la evolución de la prima contratada y qué impacto tendrá en los beneficiarios.

En algunos casos, las aseguradoras argumentan el incremento en las tasas por cada mil euros de capital asegurado, en tanto que otras directamente sostienen que se trata de un incremento acumulativo, lo cual debe ser tenido en cuenta con mucho detenimiento.

Recomendación de Seguros Academy Con una amplia experiencia en el ámbito, Seguros Academy destaca como una de las mejores opciones para la prima nivelada, que tiene grandes diferencias con la normal.

Una de ellas es que el coste no sube por el hecho de cumplir años e ir envejeciendo y resultan verdaderamente estables en cuanto a los precios, por lo que no se estiman diferencias de carácter significativo. En esta línea, el único aumento de precio significativo surge cuando aumenta el coste funerario, algo que se prevé desde un primer momento al acceder al contrato.

Un punto a tener en cuenta para que no suba la edad es la antigüedad y la prima nivelada la contempla. Se trata de una especie de reconocimiento por mantener la póliza con el paso de los años.

Con un claro enfoque en la satisfacción de las personas en el momento de contratar una póliza, Seguros Academy se consolida como una firma líder en asesoramiento personalizado y efectivo en su sector.