Viceroy lanza una nueva colección "a todo color"

Viceroy, la firma española experta en crear piezas especiales y singulares, lanza las joyas y relojes más coloridos Para dar la bienvenida al verano y subrayando su idea de apostar por lo último en tendencias, Viceroypresenta una cautivadora línea de accesorios que transmiten la esencia vibrante y enérgica de la temporada, ofreciendo una variedad de joyas y relojes deslumbrantes y modernos, llenos de color.

De este modo, Viceroy sigue a la vanguardia, apostando fuerte con diseños atrevidos y valientes, confirmando a la marca como una apuesta ganadora. Líder en el mercado de la relojería y los accesorios, se tira a la piscina con un catálogo de lo más luminoso y vivo, piezas con las que deslumbrar y vestir los mejores momentos del verano.

"Quien no arriesga, no gana". 'COLORS'está inspirada en los tonos radiantes del sol, las aguas cristalinas del mar y los increíbles paisajes tropicales. Juega así con una gama cromática que va del amarillo al morado, pasando por el verde, azul y naranja.

La colección cápsula 'COLORS' se compone de ocho originales relojes (cuatro de mujer y cuatro de hombre) con caja de acero y correa de silicona que combinan a la perfección tendencia y comodidad. En los complementos se encuentran cuatro pulseras de diseño elegante y festivo, acompañadas por unos pendientes y colgante a juego que son un canto al disfrute y la felicidad.

Una nueva colección que llega para aportar alegría y frescura a los looks estivales, añadiendo un toque de sofisticación y color a los mismos.

Este catálogo de relojes y complementos no es para cualquiera. Es para quienes nacieron para ser especiales, aquellos que miran al futuro a los ojos, con ganas, ilusión y fuerza. A los que quieren y se quieren. Gente que ama la vida y la riega de alegría.

"Si no eres gris, este es tu equipo". Porque sí, este verano va a ser inolvidable.