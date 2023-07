La ‘Ruta Enfermera’ llega a Gipuzkoa para fomentar hábitos saludables entre la ciudadanía y visibilizar la profesión

El gran tráiler enfermero promovido por el Consejo General de Enfermería y el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) bajo el lema ‘Te cuidamos toda la vida’, permanecerá los días 4,5,6 y 7 de julio en San Sebastián, junto a la estación del Topo de Anoeta, abierto a la ciudadanía con presencia permanente de enfermeras de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas Cuenta con diferentes espacios para informar sobre diferentes patologías, pantallas con infografías, vídeos con consejos saludables, autotest de salud y dos consultas privadas lideradas por enfermeras.

Además, a lo largo de la semana se celebrarán un total de 17 talleres y charlas impartidos por enfermeras/os de Gipuzkoa sobre temas tan diversos como: urgencias pediátricas, vacunas, alimentación, diabetes, migrañas, ansiedad, demencias, Reanimación Cardiopulmonar, cuidado de pacientes dependientes en domicilio, etc. (*Se adjunta programa)

San Sebastián acoge desde hoy y hasta el próximo viernes, 7 de julio, la ‘Ruta Enfermera’, un gran tráiler sanitario que recorrerá todo el Estado durante un año con el objetivo de fomentar hábitos saludables entre la ciudadanía de todas las edades y sensibilizar a la sociedad sobre la labor esencial y funciones de las enfermeras y enfermeros en todas las etapas de la vida.

La ‘Ruta Enfermera’ ha sido inaugurada esta mañana con la asistencia del delegado territorial de Salud en Gipuzkoa, Juan Manuel Sanzo; la presidenta del COEGI, Pilar Lekuona; así como representantes de los colegios profesionales sanitarios guipuzcoanos y una nutrida representación de enfermeras/os que trabajan en el Territorio.

Durante su intervención, Pilar Lekuona ha mostrado su satisfacción porque San Sebastián sea la segunda ciudad a la que llega esta ruta, impulsada por el Consejo General de Enfermería y el COEGI. Tal y como ha subrayado "con esta iniciativa pretendemos concienciar a la sociedad sobre la imprescindible y, en ocasiones, desconocida labora que realizamos las enfermeras y enfermeros. Que la ciudadanía sepa qué hacen y cómo les pueden ayudar las 4.750 enfermeras/os que trabajan en Gipuzkoa".

Para ello, el tráiler enfermero cuenta con diferentes espacios con información, tanto sobre hábitos de salud y patologías, como sobre las competencias y funciones esenciales de las enfermeras en todos los sistemas sanitarios.

Lekuona ha subrayado que: "Necesitamos a las enfermeras presentes, trabajando con otras disciplinas y en diferentes entornos de la comunidad. Somos el pilar de la atención sanitaria, pero necesitamos políticas que respalden y fortalezcan nuestra labor para ofrecer la mejor calidad de atención a nuestros ciudadanos y pacientes. A los políticos les diría que no subestimen el poder transformador de la enfermería. Nuestra experiencia clínica y conocimiento práctico pueden aportar soluciones innovadoras a los desafíos sanitarios. Les insto a que trabajen en colaboración con nosotras y nos involucren en la toma de decisiones", ha subrayado.

La presidenta del COEGI ha concluido recordando que invertir en el desarrollo profesional de las enfermeras minimiza los riesgos para él paciente. "Nuestra formación continua y acceso a recursos adecuados nos permitirá ofrecer una atención de calidad y salvaguardar la salud de la comunidad", ha dicho.

Autotest y consultas privadas

Con el objetivo de ayudar, educar en salud y potenciar el autocuidado, el tráiler enfermero cuenta con diferentes espacios en los que se muestran materiales para la población general y también para las propias enfermeras. Vídeos con consejos saludables, pantallas con infografías con información sobre distintas patologías, encuestas para conocer la percepción que se tiene de la profesión y un autotest de salud se encuentran en el tráiler para que aquellas personas que lo visiten puedan interactuar y conocer más sobre la profesión enfermera.

Además, dispone de dos consultas privadas, lideradas por dos enfermeras y, según su criterio, podrán realizarse pruebas para detectar posibles anomalías de salud. A través de los resultados que salgan en el autotest de salud y de las conversaciones de las enfermeras con los asistentes, ellas podrán decidir si es necesario pasar a la consulta para llevar a cabo ciertos exámenes más exhaustivos como espirometría, índice tobillo-brazo (para detectar problemas vasculares) y hemoglobina glicosilada (para detectar sospecha de diabetes), entre otras.

El tráiler dispone también de un espacio destinado a la detección del ictus, gracias a la colaboración del CGE con Pulso Vital. De acceso libre, cualquier persona podrá hacerse la prueba, acercando dos dedos al tótem, para conocer si presenta fibrilación auricular y poder detectar a tiempo una anomalía para acudir a una revisión más en profundidad en un centro sanitario.

Asimismo, en el exterior del tráiler hay un gran ‘juego de la Oca’ especial enfermería. Cincuenta casillas a través de las cuales se irán desvelando preguntas y se irán dando pautas para que los más pequeños aprendan sobre salud mientras juegan.

Programa Charlas y talleres en Donostia

A todo lo anterior se suma que, tanto en la zona central como en la carpa exterior, el COEGI ha organizado un total de 17 charlas y talleres sobre hábitos saludables y diferentes patologías de interés general, abiertas a la ciudadanía. Al finalizar cada una de las sesiones los ciudadanos/as podrán trasladar sus preguntas a las enfermeras y enfermeros de Gipuzkoa expertos participantes.

Martes, 4 de julio.

17:00 horas Urgencias pediátricas habituales Amaia López Cobo, enfermera

18:30 horas RCP básica y posiciones de espera y traslado David Martín, enfermero

Miércoles, 5 de julio.

12:00 horas Programa Paziente Bizia – Paciente Activo. Irene Duo, enfermera

16:00 horas Migraña más que un dolor de cabeza. Tania Herrera, enfermera

17:00 horas Obstrucción de vía aérea y hemorragias. David Martín, enfermero

18:00 horas Alimentación Saludable. Irene Duo, enfermera

19:00 horas Pautas saludables para el paciente diabético- Ainitze Gurrutxaga, enfermera

Jueves 6 julio.

11:00 horas ¿Conoces tu calendario de vacunación? No pierdas la oportunidad de resolver todas tus dudas. Rosa Sancho, enfermera.

12:00 horas Programa Paziente Bizia – Paciente Activo. Irene Duo, enfermera

16:00 Cuidados para el manejo de la ansiedad. Esther Cordero y Carlos Canga, enfermeros

17:00 horas ¿Conoces tu calendario de vacunación? No pierdas la oportunidad de resolver todas tus dudas. Rosa Sancho, enfermera.

18:00 horas Primeros auxilios. Edurne Lizarazu, enfermera

19:00 horas ¿Conoces el documento de Voluntades Anticipadas?- Edurne Lizarazu, enfermera

Viernes, 7 de julio.

12:00 horas Programa Paziente Bizia – Paciente Activo. Irene Duo, enfermera

16:00 horas Demencias. Más allá del Alzheimer. Tania Herrera, enfermera

17:00 horas Cuidados a paciente dependiente en domicilio. Toñi López y Pilar Lekuona, enfermeras

18:00 horas Recomendaciones para la prevención de caídas en la población mayor- Carlos Canga y Ramón Sánchez-Garrido, enfermeros