Vatios Verdes y las ventajas de la instalación de 149 puntos de recarga en Zaragoza

Actualmente, se lleva a cabo la instalación de 149 nuevos puntos de recarga en Zaragoza para vehículos eléctricos, distribuidos en diferentes barrios. En particular, la ciudad tendrá dispuestas 36 zonas ultrarrápidas de 150 kw para poner en marcha el coche en máximo 15 minutos; asimismo, 18 ubicaciones rápidas de 50 kw, y otras 95 semirrápidas con capacidad de 22 kw, ideales para estacionamiento de 3 a 4 horas.

Este proyecto se desarrolla después de que la capital aragonesa recibiera el aval de la UE en 2021, para participar en la misión Cien ciudades inteligentes y climáticamente neutras, gracias a la adquisición de 86 buses eléctricos, a la implementación de novedosos sistemas de reciclaje para el mejoramiento de la recolección y tratamiento de residuos, a la rehabilitación de viviendas energéticas y a iniciativas de plantación de árboles.

En este contexto, la destacada consultoría energética Vatios Verdes ofrece servicios de consultoría y actualización en eficiencia energética a la población y a las empresas allí ubicadas, con el fin de reducir costes en facturaciones por medio de estas nuevas formas de movilidad sostenible.

Ubicaciones y detalles De acuerdo con Vatios Verdes, los puntos de recarga en Zaragoza no solo permitirán que la localidad dé un paso importante hacia el propósito de ser climáticamente neutra y con cero emisiones en 2030, sino que otorgará un impulso al turismo al ser un destino propicio para el desplazamiento eléctrico.

Y es que el transporte convencional de la ciudad, tanto público como privado, se configura como el tercer emisor de gases de efecto invernadero, después del sector industrial y el habitacional.

Por esto, Vatios Verdes informa sobre la importancia de la localización de las recargas en 3 lotes que están a cargo de Endesa X Way y Zunder, las entidades ganadoras de la adjudicación.

El lote 1, con 54 plazas, lo conforman Casco Histórico, Raba, Torrero - La Paz, Almozara, Rabal, Centro, Actur, Las Fuentes, Universidad, Distrito Sur y Miralbueno.

Mientras tanto, el lote 2 tendrá a disposición 49 plazas en Centro, Actur, Valdefierro, Rabal, Universidad, Santa Isabel, Las Fuentes, San José, Miralbueno y Delicias. Finalmente, el tercer lote abrirá 46 plazas repartidas en 11 distritos.

Según Víctor Sánchez, responsable de Contratación Pública de Zunder, Zaragoza muestra su compromiso con la descarbonización, a través de otros servicios Premium de carga ultrarápida para los usuarios que circulen por la urbe.

Es importante mencionar que, según el Anuario de la Movilidad Eléctrica 2022-2023, las matriculaciones de estos coches con fines comerciales, industriales y de turismo en España crecieron un 20,9 % en 2022, con más de 100.000 unidades, evidenciando que la infraestructura de recarga es la que ha permitido estimular el sector.

Otras fuentes de sostenibilidad energética Vatios Verdes, además de impulsar el transporte sustentable, ofrece consultoría en la Certificación energética para la aceleración de ventas o alquiler de vivienda. Del mismo modo, realiza el acompañamiento para la instalación de paneles solares, con el fin de disminuir los precios de las facturas en más del 50 %, aumentar el valor del inmueble y tener independencia del mercado eléctrico tradicional.