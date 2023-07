BLUETEL WIFI conecta la España rural con cobertura inmediata de 100Mbps

La operadora BLUETEL WIFI se ha adherido oficialmente como operador de telecomunicaciones autorizado al programa UNICO Demanda Rural gestionado por el operador de satélites Hispasat para ser prestador del servicio Conéctate35: Internet por Satélite, que ofrece una solución inmediata a la brecha digital en el mundo rural La iniciativa se enmarca en el Programa UNICO Demanda Rural, que subvenciona todos los costes de equipamiento, instalación y puesta en marcha del acceso a Internet, de manera que el usuario sólo tendrá que pagar por el servicio, 35 euros al mes, disponiendo de un acceso de banda ancha a Internet de 100Mbps de bajada y 5Mbps, que en 2024 se incrementarán a 200Mbps y 10Mbps respectivamente.

Las ayudas concedidas a Hispasat por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, ascienden a 76,3 millones de euros, y están destinadas a permitir la configuración de la plataforma necesaria para proveer de conectividad ultrarápida y sufragar los costes de instalación y adquisición de equipamiento asociados al alta del usuario final (hasta un máximo de 600€ por cada servicio y cliente) en cualquier localidad de la geografía española donde no exista un acceso a internet de al menos 50Mbpsa.

El objetivo de estas ayudas es subvencionar infraestructuras de Acceso a Internet de alta capacidad mediante la tecnología satelital de HISPASAT, eliminando la brecha digital en zonas rurales, municipios dispersos y remotos, con baja densidad de población. Las ayudas están dirigidas tanto a particulares como a empresas y ayuntamientos. Estos últimos podrán solicitar la subvención hasta para 5 puntos de acceso.

Voz y mucho más

El servicio es compatible con servicios de voz (VOIP) lo que permite a BLUETEL WIFI ofrecer servicios adicionales como telefonía fija, además de otros servicios como IoT, IPTV, VPN, área cliente, asistencia online jurídica, médica y veterinaria, educación y formación, teletrabajo, IP fija al igual que cualquier otro servicio de acceso a Internet de alta velocidad.

WiFi para todos

BLUETEL WIFI fue un actor destacado de la iniciativa WiFi4EU, promovida por la Unión Europea con el objetivo de llevar acceso a Internet público en decenas de miles de municipios europeos, de la que se beneficiaron varios centenares de ayuntamientos españoles, cambiando la vida de sus vecinos. En esta ocasión, las ayudas son universales y de ellas se podrán beneficiar particulares, empresas y ayuntamientos, haciendo real la eliminación total de la brecha digital.

BLUETEL WIFI ofrecerá servicios asociados a el acceso a internet que, utilizando tecnologías WiFi y Wireless, permitirán conectar diferentes puntos en el caso de fincas, instalaciones agropecuarias, hoteles rurales, espacios públicos, residencias, etc.

"La iniciativa de HISPASAT y los fondos del Programa UNICO Demanda Rural van a transformar la España rural al ofrecer accesos a internet en cualquier lugar de territorio desde donde se vea el cielo, de una manera prácticamente inmediata y con unos anchos de banda y servicios asociados de máxima calidad. Ya no hay barreras para estar conectado", comenta Javier Gómez, CEO de BLUETEL WIFI.

Kit de instalación

El equipamiento de usuario que será subvencionado, hasta un máximo de 600 euros, incluye: Módem satelital, Tría/ODU, Antena (74cm / 90cm, según ubicación), Control Azimut/Elevación para la antena, Mástil y Cable coaxial.