United Way España galardonada con uno de los Premios Solidarios Orange en la categoría de Cambio Climático

El programa GENERACIÓN SOLAR de United Way impulsa la empleabilidad en energía fotovoltaica en personas en situación de vulnerabilidad Fundación United Way España, en la categoría Cambio Climático, ha sido galardonada en los XII Premios Solidarios de Orange, que reconocen iniciativas que promueven la sostenibilidad medioambiental, tecnológica y social. Junto a United Way fueron galardonados la Fundación Bobath (Categoría Inclusión Digital) y la Fundación IPROC-Empantallados (Categoría Uso Responsable de la tecnología).

La directora general de United Way España, Marina Fuentes, recogió el galardón, dotado con 30.000 euros, de manos deLudovic Pech, consejero delegado de Orange, en un acto celebrado esta semana en la Residencia de Francia, que contó con la presencia de Nadia Calviño, Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Jean-Michel Casa, Embajador de Francia en España; y los anfitriones del evento, Ludovic Pech, consejero delegado de Orange; y Luz Usamentiaga, directora general de Regulación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de la compañía.

El premio a United Way en la categoría‘Lucha contra el cambio climático’ se otorgó a su propuesta ‘Generación Solar: Curso de Energía Solar para un Futuro Radiante’, un programa de formación en instalaciones de placas solares para personas en situación de vulnerabilidad, con especial foco en mujeres. El objetivo principal de esta iniciativa es promover la empleabilidad en energía solar fotovoltaica, fomentando así el desarrollo sostenible.

En esta decimosegunda edición se han presentado un total de 130 proyectos, que, como resaltó Luz Usamentiaga "han vuelto a superar nuestras expectativas y a resultar inspiradores por su ingenio y su capacidad de respuesta a problemáticas que preocupan a la sociedad actual."

Según la directora de United Way España, Marina Fuentes "en España, el sector de la energía fotovoltaica ha experimentado un importante boom en los últimos años. Según la Asociación Empresarial Fotovoltaica (UNEF), en 2020 se alcanzó una potencia fotovoltaica instalada de 2615 MW, lo que representa un aumento del 29% respecto al año anterior. Además, se estima que en 2021 se alcanzaron los 4.000 MW de potencia instalada en España, lo que supuso un aumento del 50% con respecto al año anterior. Sin embargo, esta tendencia ascendente en la demanda de profesionales en el sector no se ha visto acompañada de una oferta suficiente de personas cualificadas con las habilidades y conocimientos necesarios. Según un informe de UNEF, el sector de la energía fotovoltaica necesita cubrir cerca de 10.000 puestos de trabajo para alcanzar los objetivos de transición energética y descarbonización en España. Esta falta de profesionales con cualificación suficiente está limitando el desarrollo y la expansión del sector en el país. Por eso hemos creado este programa, y animamos a todas las empresas del sector fotovoltaico a que inviertan en este programa de triple impacto en el cual podrán ayudar a que su sector siga creciendo, podrán cubrir sus necesidades de contratación a la vez que conseguirán tener un impacto social valiosísimo".