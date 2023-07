Cómo realizar un consumo responsable de bebidas alcohólicas este verano

La Federación Española de Espirituosos, Espirituosos España, quiere recordar que la única forma de disfrutar de las bebidas espirituosas es realizando un consumo responsable y moderado de ellas. El verano es un momento idóneo para el relax, el descanso y el disfrute, de ahí la importancia de realizar siempre un consumo moderado, sensato y responsable de bebidas alcohólicas La Federación Española de Espirituosos, Espirituosos España, quiere recordar a la población la necesidad de realizar siempre un consumo moderado, sensato y responsable de bebidas alcohólicas, como siempre hace en sus comunicaciones.

Durante el verano aumenta el tiempo que destinado al ocio, lo que brinda la oportunidad aumentar las ocasiones de consumo de bebidas alcohólicas. Las vacaciones, las fiestas y los festivales propios de estas fechas suponen ocasiones ideales para el consumo y el disfrute. En ese contexto desde Espirituosos España recuerda que disfrute y moderación han de ir siempre de la mano.

Bosco Torremocha, Director de Espirituosos España ha recordado que "el sector pone a disposición del consumidor productos de gran calidad que han sido realizados con los más altos estándares de producción, por lo que desde el sector entendemos su disfrute únicamente desde la moderación".

De este modo, Espirituosos España recuerda a los consumidores algunas pautas de consumo responsable, siempre asociadas al disfrute y alejadas del exceso:

Beber despacio, disfrutando de la bebida y del momento de consumo.

Aprender a conocer los límites. Reconocer cuando se ha bebido suficiente.

Alternar bebidas alcohólicas con no alcohólicas.

Comer mientras se ingiere alcohol favorece una absorción más lenta.

Los menores de edad no pueden ni deben beber. Es obligación de todos evitarlo.

No beber si se va a conducir. Elegir a un Conductor Alternativo.

Si se está embarazada no se debe ingerir ni una gota de alcohol.

Si se toma alguna medicación no se debe tomar bebidas alcohólicas. Podrían alterar el efecto de los fármacos.

Informarse debidamente sobre las bebidas alcohólicas. Existen muchos mitos asociados a su consumo. Espirituosos España quiere recordar además que en los últimos 20 años ha invertido más de 29 millones de euros en el desarrollo de iniciativas destinadas a promover el consumo moderado y responsable en adultos, y a prevenir el consumo en menores y otros colectivos de riesgo como conductores.

'Haz un consumo consciente, infórmate en la etiqueta'

El sector de bebidas espirituosas refuerza su compromiso con el consumidor, poniendo a su disposición información acerca de sus productos. Esta información, disponible desde el pasado mes de mayo en el etiquetado de bebidas espirituosas, permite que el consumidor pueda llevar a cabo un consumo consciente e informado en todo momento, en materia de Nutrición, Salud y Sostenibilidad.

En este contexto, el Sector de Bebidas Espirituosas renueva su compromiso con el consumidor y pone a su disposición toda la información sobre el valor nutricional y el listado completo de ingredientes de sus productos. Todo ello desde la etiqueta, en la que incluye también un QR en el que se aporta información adicional sobre el consumo responsable de bebidas alcohólicas, nutrición, salud o sostenibilidad, recordando, en este último caso, la importancia de reciclar ya que el vidrio es el envase más sostenible, reciclable infinitas veces.

Esta información, sin duda, permitirá a los consumidores realizar un consumo consciente e informado de bebidas espirituosas. Un consumidor informado es un consumidor responsable.