ZEISS patrocina la instalación en Missirah (Senegal) de una óptica completa

Además de financiar su construcción, ahora, gracias a la donación de lentes, ZEISS Vision Care España, en coordinación con el resto de fundaciones y entidades que trabajan allí (Dentistas Sobre Ruedas y Fundación Cione Ruta de la Luz) ha logrado que la óptica preste un servicio de salud visual inmediato a los pacientes de una comarca en la que, hasta ahora, no existía ningún referente en materia de salud visual La Fundación Cione Ruta de la Luz y Dentistas Sobre Ruedas (DSR), contando para ello con el patrocinio de ZEISS Vision Care España, han instalado en Missirah (Senegal), una óptica completa, en el marco general del Proyecto ADAMA. El objetivo general de este proyecto, auspiciado de manera global por DSR, es el de prestar un servicio de salud digno a personas sin recursos de la comarca.

Missirah es un pueblo del distrito de Toubacouta, en la región de Fatick (Senegal). Está ubicado en el centro de la Reserva de la Biósfera del Delta de Saloum. Es una de las localidades costeras del Delta más habitadas, a la que pertenecen las aldeas de Missirah-Ngadior, Bagadadji y Boussoura, además de las islas de Djinack-Bara, Djinack-Diattaco, Bettenty y Bossinkang.

La cobertura sanitaria de la población se realiza a través de casas de salud, que son las que cubren las necesidades básicas. Se ubican en las aldeas de Bossin Kang, Djinack-Bara y Bagadji, en las que no existía hasta ahora ninguna referencia en materia de salud visual.

En Missirah existe el poste de Santé. Cuenta con una maternidad, que apoya la labor de las casas de salud con formación y material a cargo de un enfermero. El médico más próximo se encuentra en Sokone, a unos 40 kilómetros de distancia, donde hay un hospital. Hasta la construcción de esta óptica, el punto de salud visual más cercano estaba en ese hospital.

En 2016, las autoridades locales de Missirah donaron a DSR un terreno. Dos años después, se inauguró la "Academia Dental DSR- Casa de Salud". Desde entonces, el proyecto no para de crecer. En el año 2020, y gracias a la cesión de un gabinete de refracción por parte de la Fundación Cione Ruta de la Luz, el proyecto de Missirah creció con la instalación de una óptica completa. ZEISS Vision Care España colaboró en este empeño con una donación que ayudó a financiar las obras.

Al mismo tiempo que comenzaban los trabajos para construir las instalaciones que acogerían la óptica, se iniciaba el traslado de los equipos hasta hasta Senegal. La situación de la salud visual en el país africano, y concretamente en aquella comarca, es delicada. Las comunicaciones terrestres se realizan por carreteras en estado variable y a través del delta, en pequeñas embarcaciones que resultan fundamentales para la conectividad entre las distintas aldeas.

Con la puesta en servicio de la óptica, en 2023, la población local cuenta con un referente en materia de salud visual en la cercanía. Sin embargo, los plazos de entrega de las gafas se alargaban hasta los dos meses, puesto que dependían de material que tenía que llegar desde España.

Ahora, gracias al envío constante de ópticos voluntarios por parte de DSR, y la puesta en marcha del taller de la óptica, eso va a cambiar. Ya este verano, la óptica tendrá la capacidad de autoabastecerse, con lentes donadas por ZEISS Vision Care España. De esta manera, los beneficiarios que acudan a la óptica desde cualquier población cercana, no tendrán que volver pasados dos meses a por sus gafas. Podrán llevárselas el mismo día, puesto que también cuentan con monturas nuevas de la Fundación Cione Ruta de la Luz.

ZEISS también ha donado lentes para abastecer otro proyecto, concretamente el de la Óptica Encontro, en Mozambique, un punto de salud visual que ya lleva años funcionando de manera autónoma en Massaca (Mozambique).

Debido a su carácter de Fundación, ZEISS asume su cuota de responsabilidad para mejorar el mundo en el que desarrolla su actividad. Uno de los proyectos para lograrlo, es el Programa "Aloka Vision". Establecido en 2015 por ZEISS, tiene por objeto cambiar el panorama de la salud ocular en lugares de todo el mundo donde no hay acceso a la salud visual, mediante la creación de una red empresarial, tecnologica, de innovación, con gafas de calidad y prestando especial atención a la concienciación de la población local sobre los beneficios de una visión nítida. "Estos dos proyectos, de Massaca (Mozambique) y Missirah (Senegal), son el ejemplo perfecto de colaboración, de sostenibilidad de los proyectos y de mejora de la salud visual que forman parte del ideario de ZEISS, por lo que estamos muy satisfechos con una colaboración que se mantendrá y crecerá en el futuro", señala Santiago Escandón, Director de Producto y Marketing en ZEISS Vision Care España.

En mayo de 2023, el programa Aloka Vision de ZEISS alcanzó el hito de haber beneficiado ya a un millón de personas en todo el mundo.