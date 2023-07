El partner de Microsoft Goom abre delegación en Galicia

Desde la nueva oficina en Vigo, el partner Gold de Microsoft se acerca a las necesidades de las empresas gallegas y fomenta la transformación digital del tejido empresarial de la región Goom, especialista en las soluciones cloud de Microsoft, ha abierto una delegación en Galicia con oficinas en Vigo. Desde esta nueva sede territorial, formada por un equipo específico, se acerca más a las necesidades digitales de las pymes de la región y abre nuevas vías para las estrategias de transformación del tejido empresarial gallego. Goom es experto en la implantación de soluciones ERP y CRM de Microsoft para incrementar la productividad de las pymes y acompañarlas en su proceso de digitalización.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), un 52,27% de las empresas gallegas utiliza ya un software de negocio ERP para la gestión de las compras y las ventas, pero sólo un 35,48% cuenta con un sistema financiero o contable en la nube. Desde la Administración Pública gallega son evidentes los esfuerzos por la digitalización de las pymes de la región, poniendo a disposición de las mismas un conjunto de recursos y ayudas económicas. Estas medidas se centran en tres áreas: digitalización, Inteligencia Artificial y Big Data. Por ejemplo, en otoño A Coruña acogerá la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), un nuevo organismo para el uso ético y productivo de la IA. Además, desde la Agencia Gallega de Innovación (GAIN) se lanzan convocatorias de subvenciones y modelos de digitalización.

La responsable de Goom Galicia, Estefanía González, afirma que "Galicia se está convirtiendo en un lugar estratégico para el hipersector TIC: la agencia estatal de IA, universidades con todos los grados de informática, subvenciones, numerosas empresas del sector, startups, asociaciones e institutos tecnológicos, etc. Todo esto, hace que se concentre un alto nivel de talento y competencia que favorece a la innovación y transformación digital. No solo estamos cerca de nuestros clientes, si no también en un lugar de referencia a nivel europeo en competencias digitales. Contribuir a la digitalización y al desarrollo sostenible de la zona norte de España y sur de Portugal, es un proyecto que el equipo de Goom está viviendo con verdadera ilusión".

Desde Goom también se ofrece un servicio de asesoramiento de estas subvenciones autonómicas y nacionales que impulsan la digitalización. En marzo, unas 14.000 empresas gallegas se habían beneficiado del Kit Digital, cuya convocatoria sigue vigente. Pero existen otras ayudas que también facilitan enormemente a las pymes iniciar su transición digital.

Esta transición se ha convertido en un elemento crucial para garantizar la competitividad de las empresas y, por lo tanto, su supervivencia en un paradigma laboral cambiante que está experimentando grandes transformaciones. Soluciones como las de Microsoft permiten una digitalización escalonada, al ritmo de cada empresa, y rompen con las tradicionales barreras económicas y de tamaño de los negocios para acceder a estos sistemas.

Sobre Goom

Goom es un partner Gold de Microsoft que nace en 2013 especializado en la implantación de soluciones para pymes en la nube. También ha desarrollado soluciones específicas orientadas a los requisitos de diferentes sectores de actividad. Además de en Galicia, cuenta con oficinas en Madrid y Andalucía.