Dificultades en el divorcio; la mediación legal como solución, según Ana Velasco Abogados

El divorcio es un momento difícil para las parejas que están en proceso de separación, ya que suelen surgir fuertes desacuerdos entre los involucrados. Los conflictos más frecuentes ocurren por la división de bienes, la custodia de los hijos o el coste de la manutención. Además, dichas opiniones confrontadas suelen agravar la mala relación entre las partes.

Para resolver las diferencias de la mejor forma, un método recomendable es la mediación, cuyo principal objetivo es conseguir que las partes enfrentadas hablen y tomen sus propios acuerdos ellas mismas, con la ayuda del mediador. En España, existen diversos bufetes legales que ofrecen este servicio, como Ana Velasco Abogados.

Ventajas de la mediación en procesos legales La mediación es un método alternativo de resolución de controversias, diferente del tradicional, que es que un juez resuelva el conflicto. Por lo tanto, plantea los deseos, inquietudes y puntos de vista de los involucrados para hallar una solución, con la asistencia del abogado mediador, sin que este decida, solamente ayudando en el proceso de decisión. Si persisten las diferencias, no se pierden los derechos porque los tribunales siempre están como último recurso, pero ese abogado mediador ya no va a ser quien presente la demanda ante los tribunales.

Establecer una mediación resulta ventajoso porque implica un menor desgaste emocional y posibilita mantener los vínculos familiares entre la pareja. Además, es mucho más rápido que un proceso judicial, con lo cual también pueden ser menores los costes económicos. De igual forma, la información proporcionada se mantiene en completa confidencialidad con el mediador.

Como la resolución la deciden ambos cónyuges al llegar a un acuerdo común, en lugar de tener que acatar el veredicto de un juez, también de forma voluntaria, cualquiera de las partes puede retirarse cuando lo desee.

Servicios de mediación legal en España La mediación como método alternativo de resolución de conflictos se está convirtiendo en una opción cada vez más popular en España. Este servicio está amparado por la ley, y es ofrecido por profesionales especializados en la resolución de conflictos y la gestión de problemas. Puede ser solicitado para divorcios, dificultades laborales o comerciales, cuestiones hereditarias, de comunidad de vecinos... es decir, es un método adecuado para resolver controversias cuando las relaciones deben persistir en el tiempo.

Entre los despachos que realizan mediaciones destaca Ana Velasco Abogados, fundado y dirigido por Ana María Velasco, especialista en derecho civil y familiar, que cuenta con una experiencia de más de tres décadas realizando mediaciones en litigios de índole familiar.

Se caracteriza por ofrecer una asesoría integral durante los procesos de divorcio y custodia de menores, para asegurarse de que ambas partes lleguen a un trato satisfactorio. Del mismo modo, puede abordar casos de derecho civil y penal de forma efectiva. Además, proporciona asistencia en reclamaciones para víctimas de mala práctica médica.

Cabe destacar que la especialista no tiene una única fórmula para la resolución de sus casos. En Ana Velasco Abogados se realiza un estudio a cada cliente de manera individual, analizando su conflicto en función de su estado emocional. A partir de este análisis decide el método más apropiado, que genere el menor desgaste posible para conseguir el mejor grado de satisfacción de su cliente.