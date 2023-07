La gama Nature de Satisfaction, un pienso hipoalergénico para perros

Quienes tienen mascotas saben que estos animales también pueden sufrir de alergias alimentarias. En consecuencia, es necesario poder darles el alimento correcto, pero que aun así sea de calidad y contenga los nutrientes necesarios para garantizar un buen desarrollo y una buena salud. Afortunadamente, en el mercado actual ya existen piensos hipoalergénicos de muy buena calidad que pueden ser la solución ideal.

Algunos de los mejores los tiene la marca Satisfaction. Concretamente, cuenta ahora mismo con un pienso hipoalergénico monoproteico que aporta altos niveles de proteína y que no contiene cereales. Se trata de un alimento creado específicamente para perros con alergias alimentarias.

Pienso hipoalergénico libre de cereales para perros y gatos La firma Satisfaction es una compañía que, durante años, ha destacado en el mercado por distribuir, tanto a nivel nacional como internacional, productos para la alimentación efectiva, nutritiva y saludable de animales de compañía. Con el fin de proveer a cada vez más perros y gatos una alimentación saludable ajustada a sus necesidades, recientemente la compañía ha lanzado al mercado un pienso hipoalergénico. Se trata de un pienso libre de cereales creado especialmente para mascotas que tengan un estómago delicado o alergias a ciertos alimentos.

Asimismo, la intención es proporcionar una comida segura, deliciosa y con la cantidad de nutrientes necesaria para garantizar su bienestar alimenticio. Este pienso también se caracteriza por estar elaborado utilizando una única proteína animal, es decir, que es mono proteico. Actualmente, la empresa tiene disponible dos piensos, cada uno con una proteína diferente que son el cordero y el salmón. Pero, además de eso, estos también incluyen vegetales, así como vitaminas y minerales que contribuirán con su salud.

Un alimento hipoalergénico natural para cualquier raza Como se mencionó anteriormente, ahora mismo la firma cuenta con dos piensos hipoalergénicos, uno de salmón y uno de cordero. El salmón se caracteriza por ser una fuente natural de omega-3 que mejora su pelo, calidad de la piel y su sistema inmune. Además, el salmón también se caracteriza por ser una proteína muy digerible, así como de un alto valor biológico.

Por su parte, el cordero no solo tiene también un alto valor biológico, sino que además es muy suave para el intestino e ideal para perros con gustos más exquisitos. Además, contiene omega-3 y omega-6, así como minerales como el hierro, fósforo y zinc; y vitaminas B12 y B6. Ambas proteínas están complementadas por una mezcla de vegetales, como jengibre, zanahoria, manzana, romero, algas marinas, albahaca, semilla de linaza, entre otras, para una comida deliciosa y equilibrada.

Para conocer más detalles sobre cada uno de estos piensos, lo que contiene, las cantidades de proteína que aportan, etc. En el sitio web de Satisfaction se puede encontrar mucha más información al respecto.