Mutuactivos apoya a la Fundación Juegaterapia y su Proyecto "Kiciclos" a través de su fondo de inversión solidario

Reabre la clase C de su fondo Mutuafondo Compromiso Solidario, FI para apoyar a la Fundación Juegaterapia, entidad que desarrolla iniciativas centradas en mejorar la calidad de vida de niños con cáncer Mutuactivos amplía su colaboración con entidades sin ánimo de lucro con un nuevo acuerdo, en este caso con la Fundación Juegaterapia. La gestora de Mutua Madrileña ha reabierto la clase C de su fondo de inversión Mutuafondo Compromiso Solidario FI para apoyar el Proyecto "Kiciclos", a través del cual proporciona a niños hospitalizados con cáncer triciclos adaptados que les permiten jugar y, a la vez, recibir su medicación.

Los "kiciclos", denominación con la que la Fundación Juegaterapia ha bautizado a estos particulares vehículos infantiles, son unos triciclos y unos correpasillos especiales que cuentan con un remolque portasueros que permite a los niños poder ir montados en ellos mientras reciben su medicación. "A la vez que se divierten, con los kiciclos, los pequeños hacen ejercicio, lo que ayuda a la recuperación del sistema locomotor que en muchos casos se ve afectado por el desarrollo de ciertos tumores o de su tratamiento. Esta es la valoración que realizaron los jefes de rehabilitación pediátrica del hospital San Joan de Deu de Barcelona de los kiciclos", comenta Valle Sallés, vicepresidenta de la Fundación Juegaterapia.

Luis Ussia, consejero delegado de Mutuactivos, asegura que es un placer poder colaborar con una entidad como Juegaterapia, cuyas iniciativas están centradas en mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer y favorecer su recuperación y la curación de su enfermedad. "A partir de ahora, todas las aportaciones que reciba Mutuafondo Compromiso Solidario FI en su clase C irán dirigidas a financiar este proyecto, a apadrinar la construcción de todos los "kiciclos" que sean posibles y a extenderlos por los hospitales de toda España", afirma Ussia.

El fondo realizará dos donaciones con las suscripciones recibidas de los partícipes. La primera se llevará a cabo el 28 de diciembre de 2023 y la segunda, el 15 de abril de 2024.

Fondo 100% solidario

Mutuafondo Compromiso Social, FI es el primer fondo 100% solidario del mercado. El único objetivo del fondo es colaborar con proyectos solidarios mediante la donación de las participaciones suscritas por los inversores. Mutuactivos lo gestiona de forma totalmente desinteresada, sin obtener ganancia alguna, y sin cobrar comisiones. "Se trata de un producto financiero único y diferencial a través del que mostramos nuestro compromiso social y nuestros valores. Unimos solidaridad y gestión de activos sin ningún ánimo de lucro", asegura Ussia.

El equipo de gestión de Mutuactivos se encarga de la cartera del fondo, mientras que la Fundación Mutua Madrileña selecciona los proyectos a los que se destinan las donaciones en base a los rigurosos criterios que ya tiene implantados y velando en todo caso por su viabilidad.

Más de 300.000 euros en donaciones

Mutuafondo Compromiso Solidario, FI ha donado ya, gracias a las suscripciones de sus clientes, más de 300.000 euros para diversas causas sociales. En concreto, desde su puesta en marcha a finales de 2019, los clientes de Mutuactivos han realizado donaciones a través del fondo a proyectos de Cáritas, Unicef, Fundación Unoentrecienmil, Fundación Aladina y Fundación Menudos Corazones.

En la actualidad, el fondo solo mantiene abierta la clase C en apoyo del proyecto "Kiciclos" de la Fundación Juegaterapia. Todos los interesados pueden hacer suscripciones a través de www.mutuactivos.com y del teléfono 900 555 559.

MUTUACTIVOS SAU, SGIIC sociedad gestora inscrita en la CNMV con el número 21.

MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI, fondo de inversión inscrito en la CNMV con el número 5414. Existen a disposición del público el folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada en la web de la CNMV www.cnmv.es y en la web de MUTUACTIVOS www.mutuactivos.com.