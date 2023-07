Una de las problemáticas que se puede producir en un inmueble desarrollado con hormigón son las humedades. La misma puede ocasionar consecuencias complejas si persiste a través del tiempo.

Esto no solo tiene que ver con las estructuras edilicias, sino también con la salud de las personas, ya que puede ocasionar inconvenientes a nivel del sistema respiratorio.

Una solución a este tipo de situaciones es la que comercializa ClauniCanarias, una firma que ofrece Penetron, un efectivo aditivo de impermeabilización en el hormigón. La misma se enfoca a todo público, con especial énfasis en arquitectos, ingenieros y constructoras, con la intención de visibilizar las virtudes del producto tanto en obra nueva como en reforma.

Sistema Penetrón para edificaciones de hormigón Para evitar la propagación de las humedades en el hormigón resulta necesario reducir la permeabilidad de manera permanente, lo cual se logra con sistemas de alta calidad. Uno de ellos es el Penetrón que, a través de su tecnología de cristalización, no solo mejora la durabilidad y resistencia del hormigón, sino también el rendimiento general y la vida útil.

Un valor agregado de este tipo de producto que representa ClauniCanarias es que no presenta incompatibilidades con otros aditivos ni interfiere en las reacciones químicas propias del hormigón, ya que tiene una reacción controlada. En la comparativa con el hormigón tradicional, el que está tratado con Penetrón tiene un tiempo de servicio tres veces superior al primero. Esto se debe a la formación cristalina integral que produce, asegurando mayor seguridad y evitando problemas de humedades.

Resolución de humedades con Penetrón Slurry ClauniCanarias está consolidada como una empresa de jerarquía en el ámbito del hormigón, a partir de la distribución y venta del sistema Penetrón. Se trata de un método que cuenta con más de cincuenta años de experiencia en el mercado, a través de los cuales ha podido demostrar su amplia eficacia en distintos proyectos.

En la actualidad, ClauniCanarias pone a disposición del público diversos productos certificados adecuadamente, que cumplen con todos los requisitos legales para ser utilizados con determinada finalidad. Uno de los sistemas es Penetron Slurry, que se define como un impermeabilizante integral por cristalización. El valor agregado del mismo es que permanece en el hormigón y se activa cuando se producen fotos de humedad, con el afán de sellar tractor y cualquier tipo de fisura que se genere.

A eso se suma que puede ser aplicado en distintos tipos de hormigón, ya sea nuevo o viejo. Lo importante en este caso es que la estructura se encuentre sana. Con un claro enfoque en cuidar el hormigón y ofrecer distintos tipos de servicios de alta calidad a su público potencial, ClauniCanarias consolida su éxito a partir de la venta de productos y servicios de Penetrón.