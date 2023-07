La técnica de animación de Hampa Studio

Desde sus inicios, la compañía Hampa Studio (que inició bajo el nombre de Lex Lutor) no ha parado de crecer y obtener grandes éxitos en el universo cinematográfico.

Destacada por ofrecer cortometrajes de animación con mensajes poderosos que atrapan la atención tanto de niños como de adultos, la empresa se posiciona como una de las mejores en España y Europa. El éxito de Hampa Studio se debe, entre otros factores, a la impresionante técnica de animación que utilizan en cada una de sus producciones.

La técnica de animación 2D y 3D de Hampa Studio Hampa Studio es un estudio de animación español dirigido por Alex Cervantes (CEO). En esta empresa, trabaja un equipo de artistas muy especializados en la técnica de animación 2D y 3D, quienes junto al resto del equipo se esfuerzan por realizar animaciones profesionales que representan obras de alta calidad para el séptimo arte. En Hampa Studio trabajan 120 personas, un grupo que se ha consolidado desde el 2006 y que ha llevado a la marca a ser reconocida como una de las compañías de animación más grande del país.

Uno de los mayores hitos conseguidos por la compañía fue en 2020 con su película Buñuel en el laberinto de las tortugas. De esta obra se desprende, que la animación es una técnica y no un género, gracias al trabajo de Glow por supuesto, del director de arte José Luis Ágreda, del director de animación Manolo Galiana y del Director Salvador Simó.

La película destaca por ser refinada y sobria. Estos factores la llevaron a ser galardonada como Goya a mejor película de animación, mejor película europea, dos cristales de Annecy, preseleccionada para representar a España en los Oscars, Festival de Málaga y un largo etc. de premios y espectadores en las salas.

Hampa Studio trabaja con todo tipo de proyectos de animación Desde su estudio en Valencia, Alex Cervantes y su maravilloso equipo sacan a relucir su creatividad e ingenio en cada uno de los proyectos iniciados. Con la máxima “cuando comiences una producción hay que terminarla, y hay que terminarla perfecta” demuestran el alto compromiso por hacer realidad cada una de las obras, con alto nivel de profesionalismo y utilizando avanzadas herramientas en cada paso del proceso. De esta manera, Hampa Studio trabaja en proyectos de largometrajes, series de televisión, spots TV, animaciones para aplicaciones y para videojuegos y cualquier otro proyecto de animación.

Gracias a la excelencia con la que presentan sus obras, la compañía ha sido contratada por importantes empresas nacionales e internacionales para realizar muchos proyectos.

Hoy en día, Hampa Studio es símbolo de calidad, creatividad, pasión y excelencia en la creación de proyectos de animación 2D y 3D de alta calidad.