El abogado Mario Schilling es especialista en injurias y calumnias

En un mundo digital accesible y libre, la difamación y acusaciones son cada vez más comunes en la sociedad. Las redes sociales y otras plataformas online sirven de base para que cualquier persona pueda emitir una opinión que en muchos casos puede considerarse una injuria o calumnia. Lo cierto es que, sea de manera personal o por medios online, este tipo de hechos están penalizados y pueden tener graves repercusiones legalmente.

Para tratar estos delitos, Mario Schilling del estudio Schilling Abogados ofrece servicios especializados en injurias y calumnias.

Las injurias y calumnias están penadas por la ley A pesar de que parezcan la misma cosa, las injurias y las calumnias son dos hechos distintos. Lo primero que hay que considerar es que en ambos casos se trata de delitos contra el honor, es decir, opiniones expresadas con el fin de dañar la honorabilidad, prestigio o reputación de una persona.

La injuria es una expresión que pretende imputar hechos o delitos que dañen la dignidad de una persona, y que quien las emite tiene toda intención de que la fama del imputado sea dañada. Por su parte, con la calumnia se le imputa falsamente a alguien un hecho o delito, es decir, que quien realiza la acusación tiene pleno conocimiento de que lo que dice es falso.

Ambos delitos guardan cierta relación entre sí, pero se encuentran penados con diferentes castigos. Dependiendo del carácter del delito (leve o grave) y de si se propagan con publicidad o no (por medio de la prensa, redes sociales, etc.) se van a establecer los castigos, que pueden incluir grandes multas o meses de prisión.

Abogado especialista en injurias y calumnias Ante casos de injurias y calumnias, ya sea que la persona esté acusada de cometer estos delitos o sea víctima de los mismos, es necesario que acuda a un abogado especializado en Derecho Penal, para que pueda brindar asesoría profesional.

En Schilling Abogados ofrecen una defensa para casos de difamación, injurias y calumnias. En estos casos, Mario Schilling ayuda a sus clientes a valorar el caso, estudiar las pruebas existentes y verificar si estas son suficientes para proceder con una querella o denuncia, sea cual fuere el caso. Además, es importante saber que estos delitos no pueden ser llevados por abogados de oficio.

Desde su estudio en Santiago de Chile, Mario Schilling asesora y representa a sus clientes para conseguir las indemnizaciones correspondientes a cada delito, o resolver el problema por otros medios, como la reconciliación.

En definitiva, es recomendable encargar a profesionales como Mario Schilling la interpretación y evaluación de casos donde la dignidad y el honor de una persona se ven afectados por la expresión de otros.