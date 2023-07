Llega el reto literario (y cuántico) del año; La verdad tiene muchos colores, un libro para poner en duda lo que es real y lo que no

Editorial Caligrama, siempre en ebullición, pone en el mercado una obra luminosa que funciona como palanca para que el lector se haga las preguntas más relevantes sobre su propia existencia… y acepte una verdad múltiple.

«Todos tenemos percepciones a diario, pero raramente ese mundo interior alcanza a gobernar la vida de una persona tan abrumadoramente que comienza a cuestionarse si buena parte de la misma ha sido real o simplemente representa un castillo erigido sobre cimientos inexistentes. Por ello, si entiendes la locura como la privación del buen juicio, prepárate para analizar mi cordura dentro de una historia llena de vivencias fascinantes y memorables especialmente enmarcadas en mis años de juventud donde, por ejemplo, la búsqueda del primer amor fue realmente significativa». Vibrante arranque de un libro que aterriza en el concurrido mercado literario como una agradable y fresca brisa en medio de un desierto achicharrante.

Firmada por J. C. Durán, a quien habrá que seguir de muy de cerca por lo prometedora que se presenta su carrera literaria, La verdad tiene muchos colores es una obra autobiográfica que muestra, como si de un tratado de física cuántica se tratase, que la realidad es poliédrica y que el propio observador es el que la conforma. La física cuántica es una especie de comprobación científica de lo ilusorio de este mundo, ya que ha demostrado que todo lo que parece materia es, en realidad, pura energía vibrando; es decir, no tiene una existencia del todo real. Sobre esta particular manera de entender la existencia, se edifica este lúcido libro que sirve en bandeja la siempre inquieta Editorial Caligrama.

La obra narra las vivencias de un joven universitario que se enfrenta a multitud de obstáculos. Tantas zancadillas acaban funcionando como palanca para que el protagonista desarrolle ideas y pensamientos que progresivamente lo alejarán del mundo convencional. No obstante, consciente de esta realidad, no escatima esfuerzos para encontrar el amor verdadero en un entorno lleno de desafíos. El amor, una vez más, se presenta como la energía más relevante existente en el universo.

El libro crece orgánicamente con el paso de las páginas, donde se erige como todo un festín literario guiado por una mirada larga. J. C. Durán, tras graduarse en la universidad, emprende varios viajes en los que enriquece su visión del mundo. Paralelamente, comienza a plantearse si gran parte de su vida ha sido real… o no. Aprecia que desaparecen los pocos anclajes que conserva de la realidad más pragmática, de esa que el común de los mortales acepta como indiscutible. Contra viento y marea, fiel a su verdad interior y alimentado por su espíritu de superación, decide emprender un proyecto de vida que lo marcará para siempre.

Si el lector desea asumir un reto literario y llevar a cabo un paseo por el precipicio de lo que se ha vendido a la sociedad como único y lógico camino de la vida, sea bienvenido. Este es un libro para lectores valientes y sin miedo a cambiar de opinión.

