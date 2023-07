Un verano increíble con Mosquito Magnet Pioneer; trampa para mosquitos de jardín

El verano se acerca y la emoción no se hace esperar, el entretenimiento está a la vuelta de la esquina. Pero el verano trae con él cierta compañía que no resulta tan agradable, las altas temperaturas también dan la bienvenida a los mosquitos.

Sin embargo, la presencia de estos insectos no tiene por qué arruinar la diversión, todo gracias a Multiplag y a Mosquito Magnet Pioneer, un dispositivo tan innovador como eficaz, un verdadero y fiel amigo durante el verano. Esta trampa, además de ser muy fácil de usar es la solución ideal para exteriores por su eficacia y por ser segura tanto para las mascotas como para los niños y para el entorno.

Mosquito Magnet, la trampa ideal para mosquitos de jardín Mosquito Magnet Pioneer es una trampa para mosquitos de Multiplag, ideal para utilizar en exterior como espacios o jardines que sean pequeños o medianos. Hace uso de una extraordinaria tecnología, la más eficiente para eliminar mosquitos y otros insectos.

Una de sus mejores características, es que controla los mosquitos con un bajo impacto ambiental, es una tecnología ecológica compatible con las técnicas de gestión integrada de plagas, es así como disminuye el riesgo para la salud del ser humano y también contribuye al cuidado del medio ambiente.

La tecnología patentada del Mosquito Magnet Pioneer se denomina Coun – terflow, hace que el dispositivo emita la cantidad adecuada de dióxido de carbono, también calor y humedad para captar a los mosquitos, succionarlos y hasta llevarlos a una red.

Cabe destacar, los mosquitos son atraídos por el dióxido de carbono que los humanos producimos durante la respiración. Es decir, Mosquito Magnet Pioneer simula la respiración humana para atraer a los insectos, gracias a que convierte gas propano en dióxido de carbono. Cuando los insectos se acercan son aspirados y capturados de forma inmediata, muriendo por causa de la deshidratación.

Otro dato sumamente importante e interesante, es que los mosquitos que son atraídos por el dióxido de carbono para luego alimentarse de sangre, son las hembras fecundadas, ya que se trata de un instinto de conservación.

Por ello, una vez son capturadas por la trampa, es posible reducir de forma considerable o incluso eliminar por completo la presencia de los mosquitos en las zonas exteriores. Mosquito Magnet Pioneer se encarga de interrumpir el ciclo de vida de los insectos con gran efectividad.

La mayor eficiencia y fácil uso Mosquito Magnet Pioneer es muy fácil de usar, solo se debe ubicar el dispositivo en espacios abiertos, específicamente entre la zona que está infestada de mosquitos y el espacio que se desea proteger. Es necesario posicionar la trampa contra el viento, con respecto a la dirección predominante.

En suma, la trampa debe estar situada en la sombra y a una distancia de 10 metros del espacio que se utiliza para el descanso, como la terraza, el patio o la piscina. ¡Eso es todo! Un procedimiento realmente sencillo, solo se debe dejar el Mosquito Magnet Pioneer allí, la tecnología se encargará del resto.

Beneficios garantizados para todos Los beneficios que implica el uso del Mosquito Magnet Pioneer van más allá de poder disfrutar de exteriores completamente libres de insectos. Este dispositivo y su innovadora tecnología es efectivo contra todas las especies de mosquitos, el mosquito común, mosquito tigre, mosquito de los arrozales, mosquito anopheles, flebótomos, mosquito coreano y mosquito japonés.

Al mismo tiempo, es seguro e inofensivo para los animales domésticos, mantiene a salvo las mascotas y es capaz de capturar de forma continua, sin importar cuáles sean las condiciones climáticas. Sin olvidar que es un equipo completamente ecológico.

Detalles únicos Entre otras cosas, el Mosquito Magnet Pioneer ofrece un funcionamiento completamente silencioso, en ningún momento altera la comodidad, haciendo que los días de verano sean los mejores.

También tiene un consumo reducido e incluye un cable eléctrico de 15 metros. Las dimensiones y el peso son excelentes, lo convierten en un dispositivo muy fácil de manipular. Como si fuera poco, no hay de qué preocuparse en términos de mantenimiento, solo hace falta reemplazar la bombona de propano cada 28 días.

Además de vaciar y limpiar la red siempre que esté llena o sucia y para que la experiencia de uso sea la más sencilla y cómoda, esta trampa para mosquitos se puede usar en conjunto con accesorios como protección antirrobo y protección para la bombona de propano. En resumen, el Mosquito Magnet Pioneer es una trampa fácil de usar y sumamente eficaz, es el mejor amigo cuando llega el verano.