¿Cuáles son las ventajas de los sistemas ERP para una empresa?

Definición de un sistema ERP Saber lo que es el sistema ERP (Enterprise Resource Planning) resulta esencial para cualquier empresa que desee competir aprovechando todas sus fortalezas en el mercado. Los distintos software disponibles para la planificación de los recursos empresariales son los que están permitiendo a las organizaciones ser más eficientes en sus operaciones y tareas.

Joaquín Espinosa Rodilla, gerente de la firma Amplya, sostiene que aproximadamente un 60 % de las compañías ya sabe lo que es un sistema ERP. Sin embargo, además del 40 % que aún no lo aprovecha, muchas de quienes intentan usarlo no emplean el software más adecuado para su organización.

Integración y automatización de procesos empresariales El gerente de Amplya, quien además es su socio fundador, explica que un sistema ERP permite integrar todos los procesos vitales de una compañía. Se trata de un software con el que se pueden automatizar procesos como finanzas, recursos humanos, producción, cadenas de suministros, despacho de mercancías y stock, entre otros.

Al disponer de una herramienta para manejar todos estos elementos en una misma plataforma, es posible llevar a cabo el cruce de información en tiempo real, esencial en las políticas de una compañía. Para facilitar la toma de decisiones, en la actualidad, los sistemas ERP se valen de recursos como la Inteligencia Artificial (IA) y el Machine Learning.

Los beneficios de un sistema ERP adecuado Los beneficios del uso de un sistema ERP dentro de la compañía son inmediatos. Joaquín Espinosa Rodilla, gerente de Amplya, los concreta en cinco grandes ventajas.

La primera es la eliminación de la duplicidad de información y la automatización de los procesos.

La segunda se refiere a como la integración de esos procesos mejora sustancialmente la comunicación interna entre los distintos departamentos.

La tercera se relaciona con el hecho de que los sistemas ERP sustentan un modelo operativo que se adapta a las necesidades de cada compañía.

La cuarta es que proporciona una mayor importancia a la gestión de procesos dentro de la cadena de valor.

Por último, y no menos importante, la quinta: al ser escalables, se trata de sistemas que pueden apoyar el crecimiento de la compañía.

Claro está, Espinosa Rodilla advierte que todo ello solo es posible cuando se usa el ERP apropiado.

Soluciones específicas de Amplya Como proveedores de soluciones informáticas, los equipos de Amplya han venido trabajando en sistemas ERP adecuados para cada sector productivo. En ese orden de ideas, ofrecen dentro de su portafolio ERP especializados en empresas del sector de la construcción. Pero van mucho más allá; Espinosa Rodilla dice que han creado soluciones específicas para empresas en cada subsector de la construcción. Adicionalmente, apuestan por la personalización, es decir, por sistemas diseñados específicamente para cada compañía.

Tomando en cuenta todo lo anterior, Amplya invita a todos a descubrir cómo un sistema ERP adecuado puede potenciar la eficiencia y el crecimiento de una empresa.