Worko acredita la protección UPF en prendas de Alta Visibilidad e Industria

Saber el grado de protección solar UPF de las prendas ayudarán al trabajador a mantenerse fresco, cómodo y seguro Los trabajos al aire libre se realizan bajo cualquier climatología: lluvia, viento o sol abrasador. Cuando llueve o hace frío, debe utilizarse ropa que proteja de la lluvia o el frío, pero ¿qué hacer cuando el sol aprieta? Es importante vestirse adecuadamente y proteger la piel contra los nocivos rayos UV del sol.

Por eso es necesario que aquellos trabajadores que realicen su trabajo bajo el sol utilicen también ropa de trabajo con protección solar UV. Esta proporciona una protección extra gracias a que puede ayudar a bloquear la transmisión del sol.

Ropa laboral con protección solar y grado de protección UPF

La protección ultravioleta que proporciona la ropa no ofrece protección completa contra el sol por lo que se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

Considerar el tiempo de trabajo expuesto al sol

Identificar lugares con sombra cerca

Identificar el tipo de piel

Seleccionar ropa con suficiente protección UV textil

Usar crema solar con un factor de protección solar alto para las partes expuestas del cuerpo

Proteger la cabeza y los ojos Es por ello importante complementar la utilización de fotoprotectores con el uso de ropa de trabajo con protección frente a los rayos solares. La ropa proporciona una protección solar extra al absorber parte de las radiaciones del espectro solar UV que alcanzan la superficie del tejido y, por consiguiente, consigue bloquear su transmisión.

Los rayos UV del sol pueden ser perjudiciales para su piel si se expone al sol sin protección solar. Se debe utilizar ropa de trabajo que proteja del sol cuando se trabaje al aire libre. De ese modo, se cuidará la piel y se reducirá el riesgo de contraer enfermedades cutáneas.

La importancia de que la ropa de trabajo proteja la piel del sol

Existen tejidos con protección hasta cierto grado de los nocivos rayos del sol, pero hay diferencias en cuanto a la cantidad de protección que ofrecen.

¿De qué depende la protección ultravioleta proporcionada por la ropa?

Hay distintos factores que influyen en la protección solar de la ropa laboral:

La densidad del material

El grosor

Las fibras con las que está hecho el material

El color

La elasticidad

Posibles acabados Los colores oscuros proporcionan mayor nivel de protección que los colores claros. En general, el material más denso proporciona una mejor protección contra los rayos UV. Además, las fibras sintéticas tienen un factor de protección UV más alto que los productos hechos de fibras naturales.

La resistencia contra los rayos del sol también se ve afectada si el producto está mojado, se ha lavado, etc. En los días calurosos, cuando se trabaja a un ritmo de actividad acelerado, es igualmente importante cambiarse de camiseta si se moja o si se suda para mantener la mejor protección. También es importante cambiar de ropa de trabajo regularmente cuando se desgaste, para que la protección contra los UV se mantenga intacta.

Para cuidar las propiedades protectoras de la ropa frente a la radiación solar ultravioleta es, además, importante seguir las instrucciones de lavado.

Hay que tener también en cuenta que una capa densa de factor solar sobre la piel seca protege más que una capa fina de factor solar después de salir cada vez de la piscina. De la misma manera, un tejido fuerte y denso protege mejor que una camiseta fina y vaporosa. Por eso, son los tipos de material fino, que potencialmente no protegen lo suficiente, a los que debe prestar atención ante una exposición a los rayos del sol en el trabajo.

¿Se necesita protección acreditada contra los rayos del sol?

WORKO acredita la protección UPF en prendas de alta visibilidad e industria

WORKO ha optado por ensayar todos los productos de la familia de ropa ALTA VISIBILIDAD y ropa para INDUSTRIA para determinar el grado de UPF (protección ultravioleta), con arreglo a la Norma Europea EN 13758-1:2001 +A1:2006 (Textiles nuevos, sin estirar y secos bajo el espectro solar de Albuquerque, Nuevo México.)

La selección de WORKO de productos con determinación del grado de UPF incluyen prendas superiores ligeras como camisetas y polos hasta prendas más gruesas como pantalones, cazadoras y parkas.

En resumen, la ropa de protección solar UPF es una forma efectiva de proteger la piel del sol. Al elegir la ropa adecuada, cuidarla adecuadamente y complementar la protección con otros métodos, se puede reducir el riesgo de daño solar y ayudar a mantener la piel saludable.