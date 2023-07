Andece confirma que se mantiene la caída del 14% en las obras con prefabricado de hormigón en el primer semestre

No se consigue remontar la actividad de las obras con prefabricado de hormigón a lo largo del 2023 La Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de hormigón, Andece, acaba de publicar los datos del primer semestre de 2023 en lo relativo a la evolución del número de obras con prefabricado de hormigón. Estos datos están basados en los visados de obra registrados por Doubletrade-Construdatos.

El número de obras con prefabricado de hormigón en el primer semestre de 2023 ha disminuido un 14% respecto del año anterior. Lamentablemente, este hecho pone de manifiesto que no se consigue remontar la actividad de las obras con prefabricado de hormigón.

Andece continúa con sus interesantes jornadas "Tecnología y descarbonización". El próximo 6 de julio de 2023 a las 10h acogerá las intervenciones de importantes expertos como: D. Santiago Rosado (Fundación Gómez Pardo – Universidad Politécnica de Madrid), Dña. Ana Guerrero (Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción – CSIC), D. Pere Borralleres (MASTER BUILDERS) y D. Adrián Liste (PEIKKO SPAIN).

Lugar e inscripción:

Dónde: C/ Diego de León, 47. Edificio Melior - Madrid

Inscripciones en: http://bit.ly/3JOq5jl

La siguiente gran cita de Andece será el Congreso del Prefabricado de Hormigón, que se desarrollará en Ámsterdam, del 27 al 29 de septiembre de este año.

Más información: www.bibmcongress.eu

La Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de hormigón, Andece está integrada por las empresas más dinámicas de la industria del prefabricado de hormigón en España, con una producción que supera el 70% del volumen de negocio del sector industrial. Las empresas asociadas son las protagonistas del desarrollo de los Prefabricados de Hormigón en España y, por tanto, de la Construcción Industrializada, ya que vienen acometiendo importantes procesos de modernización de sus instalaciones e incorporando constantemente maquinaria de última generación.