¿Es viable la instalación de placas solares en áreas limitadas?

Son muchas las personas que creen que para poder instalar placas solares en casa necesitan un amplio espacio. De hecho, esta creencia está bastante extendida, y es la razón por la que muchos no han podido aprovechar las ventajas que ofrecen las instalaciones de autoconsumo.

Pero ¿es realmente posible instalar placas solares en espacios pequeños? La respuesta a esta pregunta la ofrece la firma Solar Placa, una empresa especializada en instalaciones de autoconsumo y aerotermia, con mucha experiencia en el mercado. El objetivo de este artículo es aclarar estas dudas y mostrar cómo se pueden aprovechar los beneficios de la energía solar independientemente del espacio que exista.

¿Se pueden instalar placas solares en espacios reducidos? La extendida creencia de que las placas solares no se pueden instalar en espacios reducidos, en realidad, no es del todo cierta. De hecho, especialistas como los de la compañía Solar Placa afirman que sí se pueden instalar placas solares en espacios pequeños, pero que hay que tener en cuenta ciertos requisitos.

En primer lugar, y lo más importante, es que en el sitio en el que se vayan a instalar, los paneles reciban suficiente luz directa del sol. Esto puede ser, por ejemplo, un balcón. De esta manera, se garantiza que los paneles funcionen correctamente.

Otro factor importante a considerar es el ángulo y la inclinación de los paneles, de tal manera que se aproveche al máximo la luz durante el día.

Asimismo, el espacio en el que se van a instalar debe ser resistente, es decir, debe soportar el peso del sistema de placas que van a instalarse. Si se cumplen estos tres aspectos, sí que es posible instalar placas solares en espacios reducidos.

Opciones de placas solares para espacios reducidos El mercado de la fotovoltaica es cada vez más amplio, ofreciendo nuevas soluciones que se adaptan mejor a las necesidades de los clientes.

En el caso de quienes necesitan instalaciones de autoconsumo en espacios pequeños, hoy en día, hay distintas opciones que estos pueden aprovechar. Un ejemplo de ello son las placas solares pequeñas que muchas compañías tienen disponibles, perfectas para este tipo de superficies.

Otra opción interesante pueden ser los paneles flexibles, que aunque tienen ciertas limitaciones, pueden representar una muy buena alternativa. Y por último, se pueden también mencionar los paneles solares portátiles, para utilizarlos solo cuando se necesiten.

No obstante, las placas solares son hasta ahora las que mejores prestaciones ofrecen y es por eso que si esta es la opción que se desea, lo ideal es acudir a especialistas con experiencia como los de Solar Placa.

Ellos se encargarán de instalar placas solares donde el cliente lo necesite, según las necesidades que tenga, sin importar el tamaño del espacio. En otras palabras, en esta empresa, los clientes siempre podrán encontrar soluciones a la medida de sus necesidades.