Histerectomía, ¿cómo es el procedimiento quirúrgico?, por Medimujer

La histerectomía es un procedimiento quirúrgico para mujeres que consiste fundamentalmente en extraer de manera total o parcial los órganos que conforman el sistema reproductivo de una mujer. En este caso específicamente, el útero. Este procedimiento se puede realizar por diferentes razones. Por eso, a continuación, los médicos especialistas del centro de salud especializado en el cuidado de la mujer, Medimujer, explicará con mayor detalle en qué consiste la histerectomía y en qué casos es necesaria.

¿En qué consiste la histerectomía? Como se ha mencionado, la histerectomía es un proceso quirúrgico que se realiza para extirpar el útero. No obstante, en ciertas ocasiones la histerectomía también puede incluir la extirpación de los ovarios y las trompas de Falopio. Como consecuencia de la extirpación del útero, la mujer no podrá volver a estar embarazada ni a tener nuevamente periodos menstruales.

Por otro lado, cuando además se extirpan ambos ovarios, solo en caso de ser estrictamente necesario, la mujer estará en la etapa de menopausia. Teniendo esto claro, se puede decir que la histerectomía puede ser de tres tipos. En primer lugar, se encuentra la histerectomía total en donde se extrae el útero y el cuello uterino. También está la histerectomía parcial en donde solo se extrae el cuerpo del útero y manteniendo el cuello. Y, por último, está la histerectomía radical, que es cuando se extrae no solo el útero y el cuello uterino, sino también la parte superior de la vagina y los tejidos alrededor de estos órganos.

¿Cuándo es necesaria una histerectomía? Por lo general, una histerectomía es indicada por un profesional médico cuando las mujeres presentan anomalías graves en la región pélvica. Algunas de ellas pueden ser, por ejemplo, infecciones, hemorragias frecuentes, miomas uterinos, endometriosis graves, prolapso uterino o dolor pélvico crónico o cáncer de cérvix o de endometrio, entre otras razones.

La histerectomía también es el procedimiento a realizar en caso de cáncer en etapa avanzada en el útero, ovarios o cuello uterino. En casos como este último, normalmente el procedimiento a seguir es una histerectomía radical si el cáncer ya está avanzado

