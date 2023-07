Sánchez, voz del confesionario

El presidente del gobierno de “este país”, en periplo de auto bombo, auto entrevistándose a sí mismo en su palacio, y en televisiones por él subvencionadas con dinero nuestro a paladas, durante sus mítines previos a las elecciones generales del 23 de julio, dice el 27 de junio de 2023, en Antena 3, programa El hormiguero, dirigido por Pablo Motos:

─ «El 90% de los medios van en contra mía”.» «Yo no voy a señalar a ningún medio de comunicación.» Y le responde Motos: ─ «¿Por qué no? Sin entrar en “qué cambian”, son favorables a Vd. La Ser, El País, Televisión Española, La Sexta, Público, …» ─ «Eso lo dirá Vd. Eso lo dirá Vd., Pablo.» ─ «Sí. Lo digo yo. Lo digo yo: …Eldiario.es, Tiempolibre…» Le vuelve a interrumpir para que no complete la relación y no siga dejándole por falso. ─ «¿Qué son favorables?» ─ «Yo creo que sí.» ─ «Esa es su opinión, no la mía.» ─ «Yo lo digo por lo que veo y leo cada día.» Y contesta Pedro Sánchez: ─ «Yo no señalo a ningún medio de comunicación, ni a ningún periodista.»

¡Atención!: ¡¡¡Acaba de señalarlos con los periodistas dentro!!! ¡¡¡Pues acaba de repetir que los medios citados por Motos no van a su favor!!! Su cinismo es imponente. Parece mentira que haya gente que quiera perder el tiempo con personajes tan falsos. Pues hablando con una pared, la pared no te contesta. ¡Pero engañabobos como este vuelven la cabeza del revés a los bobos! A Sánchez no le fue suficiente el “subvencionar” a medios citados, y a los que no dejó nombrar. Así paga el diablo a quien bien le sirve… Y este impresentable sigue diciendo:

─ «La lucha contra la violencia de género es francamente notable. Mire, le doy algunas cifras… En el año 2018, se destinaban 80 millones de euros con Rajoy como presidente de Gobierno. Hoy estamos destinando, España, 320 millones de euros.» ─ «¿Y han mejorado las cifras?» ─ «Bueno…, es que hay una mayor concienciación. Por lo tanto las mujeres…» ─ «¿Pero hay resultados? O sea, ¿hay menos violencia de “género”, hay menos asesinatos, hay…?» ─ «Bueno…, hay mayor concienciación por parte de la ciudadanía y de las mujeres. Y a mí me produce enorme tristeza el que, Pablo, una cuestión que afecta a los derechos humanos, porque la igualdad entre hombres y mujeres es una cuestión de derechos humanos…» Cómo puede tener tan poca vergüenza con esa voz de cura en confesonario, camuflándose y trucando así: ¡Igualdad entre hombres y mujeres!, dice. Cuando sigue cargándose el Artículo 14 de la Constitución, que dice:“los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo”, entre mujer u hombre, al cual discrimináis y criminalizáis por ser hombre, llevando a la cárcel a muchísimos inocentes, entre los cuales, por menos que nada, puedes estar tú entre ellos, querido lector, culpado inesperadamente por mujeres que sólo con la “prueba” de su acusación consigue grandes sumas de su víctima, residencia para su prole, trabajo, etc., unida a intereses colegiados, de muchas organizaciones feministas, sindicales, de “Acoges” u otros chiringuitos ONG, etc. Nadie niega el machismo (descubro, aparte, lo que ocultáis…) Os habéis cargado también la sagrada presunción de inocencia de la mitad de la población. Pues hay hombres, engañados, que aún os votan.

Respecto a la comunista Yolanda Díaz dice que `conoce su compromiso´ «democrático» y «progresista». ¿Desde cuándo los comunistas fueron eso? Además, cambian votos por referéndums para las independencias… Trabajáis contra los españoles, por serlo, demonizados. Y sigue diciendo, ahora en sorna: ─ «Sanchismo es una combinación de tres cosas: “mentiras, maldades y manipulaciones”.» Es fullero, astuto, tramposo, pero no inteligente, pues si lo fuera se hubiera ahorrado esas tres emes que tan genial y bien le definen. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Mi madre, que conocía el percal y la didáctica de los sabios mensajes ibéricos lo traducía así: En casa de los por ti ahorcados, en España, no menciones la horca. (Casi veinte suicidios hay por día).

Hasta termina diciendo que en el sagrado Congreso se aprobó un proyecto suyo al “equivocarse” un diputado del PP por “casualidad”. Y riéndose, añade el Pedro Sánchez que por conseguirlo es capaz de cualquier cosa, incluida la “casualidad”, como en los “exámenes”. Por muchísimo menos de lo que ha hecho y ocultado este jeta, muchísimos están en la cárcel. Sabe que cuanta más delincuencia, más okupación, y más pobres haya, obtiene más votos…