La ayuda del pago telefónico seguro a las pequeñas empresas

En la actualidad, las pequeñas empresas deben ofrecer procesos más seguros y eficientes para competir con marcas establecidas en el mercado. Para ello, es importante utilizar herramientas prácticas y seguras para la atención al cliente, como PAYbyCALL, un sistema de pago telefónico con tarjeta de crédito o débito que funciona a través de una simple llamada. Está pensado para agilizar el proceso de pago de las pymes que no cuentan con las herramientas y alianzas con entidades bancarias.

Aunque este sistema ofrece muchas ventajas, todavía hay negocios que no lo integran porque desconocen sus ventajas. Mientras esto ocurre, los compradores exigen procesos innovadores que faciliten su compra.

Aumentar la competitividad en pymes con el pago telefónico Iniciar una empresa desde cero trae consigo una serie de retos que se deben asumir para ofrecer un servicio de calidad. Principalmente, una pequeña empresa no cuenta con los recursos tecnológicos y financieros que ofrecen las grandes compañías. En el proceso de pago, las pymes no suelen disponer del mismo nivel de convenios con entidades bancarias que las grandes empresas, lo que dificulta el pago directo en sus plataformas por los costes. Es allí donde el emprendedor debe adquirir nuevas herramientas que faciliten estos procesos.

En este sentido, PAYbyCALL implementa un método de pago automático con todas las garantías de seguridad que requiere el comprador. En primer lugar, el proceso es automático, lo que hace que el pago sea más rápido. Al ser una red digital, se evitan los procesos humanos y, con ello, los errores en la introducción de datos o verificación de información. Contrario a lo que se puede creer, implementar PAYbyCALL reduce las comisiones de procesamiento o comisiones de pago con tarjeta.

También, al implantar un pago más rápido y eficiente, se adquiere una mejor satisfacción del cliente. Después de que el comprador adquiera un proceso de compra confiable, es más probable fidelizar sus acciones a la pequeña empresa.

Herramienta para pymes: así funciona PAYby CALL Una de las ventajas de emprender en la actualidad es que la innovación tecnológica está a disposición de los pequeños comercios. Específicamente, en los procesos de pago, pueden implementar herramientas para responder las exigencias del mercado.

En este sentido, PAYbyCALL se adapta a las necesidades de cada servicio, lo que significa que puede personalizar el idioma, recibir llamadas y otros aspectos que se necesitan en el proceso de pago. En general, se puede implementar en la gestión de pagos recurrentes por llamada, SMS y marcador automático en e-commerce o en tienda física.

Asimismo, cuenta con la certificación de seguridad PCI-DSS nivel 1 que lo hace 100 % seguro. Con todo esto, una pequeña empresa puede impulsar su alcance, proporcionando una alternativa de pago segura, aumentando la posibilidad de compra.