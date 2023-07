Método R, el truco para tener una piel brillante y suave

El Método R surgió hace dos años, con el objetivo de revolucionar la industria de la cosmética dermatológica por medio de una rutina sencilla de tan solo 3 pasos. De acuerdo con sus creadores, aceite limpiador, exfoliante, sérum y crema es todo lo que se necesita para cubrir las necesidades básicas de la piel. Pero, cada uno de estos productos concentra activos e ingredientes con efectividad comprobada.

Con este método, se busca dejar de lado esas extensas rutinas orientales, lucir una piel sana y ralentizar el envejecimiento cutáneo desde la salud.

Una rutina diseñada por expertos A dos años de su lanzamiento, el Método R sigue ganando adeptos. Se trata de una rutina completa, enfocada en cuidar la piel de forma sencilla, efectiva y aplicable a todos los géneros. Surgió como resultado de años de investigación por parte de dermatólogos y biotecnólogos españoles.

El método se basa en el empleo de altas concentraciones de compuestos activos de eficacia ampliamente demostrada en el mundo de la cosmética. Además de la nanotecnología drug-delivery que ayuda a potenciar los resultados al mismo tiempo que minimiza los efectos adversos.

¿Cómo es el Método R? La rutina del Método R consta de tres fases: preparar, proteger y reparar. En la primera se emplean dos productos; uno de ellos es un limpiador elaborado a base de aceite de oliva y enriquecido con complejo R3.

La función de este es eliminar las partículas acumuladas en la piel durante el día y la noche. El otro es un exfoliante físico que se usa un par de veces a la semana. Este sirve para ayudar a tener una piel suave, brillante y sin impurezas.

La vitamina C es la protagonista de la segunda fase, un ingrediente imprescindible para lucir un cutis saludable. Consta de un sérum que protege la piel del estrés oxidativo cada mañana, al mismo tiempo que sirve para unificar el tono y dar más luminosidad.

La acción de la vitamina C se centra en neutralizar los radicales libres e impedir la síntesis de melanina, previniendo así las manchas y aclarando las existentes. El sérum es potenciado con otras sustancias, como el ácido ferúlico y la niacinamida, que tienen efecto antiinflamatorio y regenerador.

Por último, está la fase reparadora. De esta forma parte un gel-crema preparado a base de retinyl, que entra en acción en las noches cuando la regeneración celular es mayor, para mejorar la textura de la piel y combatir las líneas de expresión.

Para cuidar la piel no es necesario comprar infinidad de productos. Siguiendo el Método R es posible planificar una rutina minimalista eficaz, para lucir una piel bonita y rejuvenecida.