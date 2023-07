Los productos más top de Arganour con rebajas de hasta un 20%

No perder la oportunidad de reponer los imprescindibles del tocador. Comienzan las rebajas en Arganour con descuentos de hasta el 20% Es la oportunidad perfecta para los y las amantes de la cosmética para hacerse con sus favoritos con un descuento increíble. Y es que el 1 de julio dan comienzo las rebajas en Arganour. La marca malagueña de cosmética natural ha preparado unas super rebajas que van a deleitar a los amantes de los cosméticos 100% naturales y veganos. Sin duda, la oportunidad perfecta para renovar el neceser y conseguir los favoritos con un 20% de descuento en su tienda online durante todo el mes de julio.

Arganour ha preparado unas rebajas de lo más atractivas con un descuento del 20% que irá saltando de categoría en categoría entre el 1 y el 31 de julio:

Gama facial del 1 al 9 de julio.



Gama capilar del 10 al 16 de julio.

Gama corporal del 17 al 23 de julio.



Aceites vegetales y esenciales del 24 al 31 de julio.

Se podrá aprovechar esta ocasión para renovar los imprescindibles para el cuidado facial, corporal y capilar y, hacerse con las últimas novedades. Desde el gel reductor anticelulítico Firmness hasta el voluminizador de pechos y glúteos Push Up, así como los nuevos autobronceadores y sus archiconocidos sérums faciales de ácido hialurónico, vitamina C o revinage. ¿A qué se espera para conseguirlos?

Todos los productos de Arganour están formulados con ingredientes y activos 100% naturales y veganos. Además, están certificados como ecológicos, naturales, veganos y cruety-free por reconocidos organismos como Ecocert y CAAE.

Si no se sabe aún que comprar en las rebajas de Arganour, no hay que preocuparse porque desvelan los favoritos:

Voluminizador de pechos y glúteos Push Up. Su precio actual es de 24,95€ y con el descuento del 20% se queda a 19,96€



Loción crecepelos Strength. Su precio actual es de 15,95€ y con el descuento del 20% se queda a 12,76€.



Crema antiacné Equilibrium. Su precio actual es de 14,95€ y con el descuento del 20% se queda a 11,96€.



Elixir contorno de ojos, el top ventas de la marca con un precio de 12,95€ sin rebajas.

"Estos son nuestros favoritos, pero no olvides que todo el catálogo de Arganour va a estar al 20% de descuento. No pierdas de vista sus redes sociales porque te irán contando que productos están rebajados cada semana. Y, recuerda que si superas los 15€ de compra, el envío es gratuito", explican desde la marca.