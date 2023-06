La ONG África Directo se cuela en la final de supervivientes por una buena causa

La "Otra final" puesta en marcha por la organización humanitaria, ha convertido en "finalistas" del programa a 4 personas que realmente necesitan ayuda para cambiar su día a día en África y que, gracias a las aportaciones de los televidentes, podrán conseguirlo La ONG Africa Directo , de ayuda al desarrollo en países africanos, escuchando y respondiendo a las necesidades manifestadas por las comunidades locales y que colabora capacitando a la población y manteniendo los proyectos hasta que son autosostenibles, ha aprovechado la final del famoso programa para lanzar una campaña de concienciación a la sociedad sobre la realidad que viven muchos seres humanos, que no sólo tienen escasez y lo pasan mal durante unos meses de su vida en un lugar inhóspito, sino que, para ellos, supone una constante vital de la que, además, no pueden huir.

En la "Otra final" cada votación significa una nueva oportunidad

Aprovechando la final del famoso programa y la repercusión que un momento como este provoca en las redes sociales, en especial en Twitter, la organización humanitaria, ha aprovechado el momento para lanzar una acción de concienciación que, por un lado, pudiera dar a conocer su labor social en diferentes países del continente africano pero también ayudar a personas cuyo día a día supone una supervivencia real en condiciones tremendamente adversas.

La acción, nombrada como "La Otra final" convirtió en "finalistas" del programa a 4 personas, cada una en representación de cada uno de los proyectos esenciales de la organización: infancia, apoyo a personas albinas en África, mujeres emprendedoras y formación profesional de jóvenes. Personas que necesitan ayuda realmente para conseguir cambiar su día a día en África y que, gracias a las aportaciones de los televidentes, podrán cambiar su realidad para alcanzar un futuro mejor.

El objetivo de la campaña era conseguir que el mayor público posible se dé cuenta de que existen verdaderos supervivientes, personas que, no sólo lo pasan mal durante unos meses de su vida en un lugar inhóspito, sino que, para ellos, es una constante de la que es muy difícil huir.

África Directo no cuenta con ningún tipo de presupuesto para realizar campañas publicitarias, pues todo el dinero que recibe va directamente asignado a los proyectos humanitarios, ha llevado a cabo esta acción con el apoyo desinteresado tanto la agencia de publicidad como para la gestión de las redes sociales o la comunicación, y de este modo poder aportar un mayor alcance al mensaje.

Gracias a ello y durante unas horas los auténticos Supervivientes han podido salir a la luz y tener la oportunidad de cambiar su futuro para siempre. "Porque para los verdaderos Supervivientes la vida no es un juego".