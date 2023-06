Colección verano 2023, fundas de piel estilo libro para iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max

Este año fue lanzado al mercado el nuevo iPhone 14, un móvil que ha revolucionado con algunas de sus novedades, el mundo de los teléfonos inteligentes. Pero al tratarse en un teléfono como este, con tan excelentes características y un diseño estético excepcional, lo mejor es siempre mantenerlo bien protegido contra algún golpe accidental. Una de las mejores maneras de hacerlo es utilizando una funda para iPhone 14 Pro, creadas por la marca Piel Frama. Esta compañía fabrica excelentes forros hechos de piel, con un diseño que no solamente es muy elegante, moderno y atractivo, sino que además ofrece una gran protección al dispositivo.

Fundas para iPhone 14 Pro tipo libro de la colección primavera/verano de Piel Frama Ya están disponibles los forros tipo libro para iPhone 14 Pro de la colección de la nueva colección primavera/verano de Piel Frama. Se trata de fundas de cuero de primerísima calidad, elaboradas por artesanos expertos de la marca, en sus talleres en Ubrique, en la Provincia de Cádiz, un lugar reconocido por muchos como la cuna por excelencia de los artículos de piel. A diferencia del resto de sus fundas, las de esta colección cuenta con diseños florales en la tapa hechos completamente a mano. Por eso, como cada flor está creada una a una por un profesional, cada funda resulta en un producto original y completamente exclusivo. Además, destacan entre otros tipos de forros por el tipo de material que utiliza. Y es que para su fabricación no utilizan cualquier cuero, sino piel de ternera, cuyo tacto resulta ser muy similar a la seda. Por otro lado, al tratarse de un forro tipo libro, ofrece una protección más completa al dispositivo, cubriendo la parte posterior, laterales y frontal del mismo. Todo esto sin restar funcionalidad o comodidad a la hora de utilizar el móvil en el día a día.

¿Por qué elegir una funda de cuero tipo libro de esta marca? Como se puede ver, no solamente se trata de fundas con materiales de muy alta calidad y un diseño sumamente exclusivo, sino que además aporta otras ventajas interesantes a tener en cuenta. Por ejemplo, la funda permite responder llamadas fácilmente con la funda cerrada. El usuario solamente tendrá que responder, cerrar la tapa y seguir hablando sin problemas. Por otro lado, no solo el exterior de la funda está elaborado con materiales Premium, sino que el interior también. Y es que para el interior se ha utilizado piel de becerro y una funda hecha de silicona, ambos de la más alta calidad. La funda interna cuenta con ajuste perfecto y a medida para el teléfono, con lo cual se proporciona un extra de protección. Por último, la parte interna de la tapa de la funda cuenta con tres departamentos para tarjetas de crédito, un elemento práctico si se quieren tener las tarjetas a la mano y bien protegidas.

Ahora mismo, en el sitio web de Piel Frama se pueden encontrar diferentes modelos florales y colores de funda para iPhone 14 Pro. Solo hay que ingresar a la página y el usuario podrá seleccionar en unos pocos clics el modelo y el color que desee, y la empresa se encargará de hacerla llegar al cliente en cualquier parte de España.