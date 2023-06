Schneider Electric gana el prestigioso premio iF Design por su Altivar Soft Starter ATS480

El reconocimiento de iF Design, uno de los premios de diseño industrial más prestigiosos del mundo, demuestra el compromiso constante de Schneider Electric con la excelencia en el diseño y la innovación tecnológica. El Altivar Soft Starter ATS480 es la última generación de arrancadores suaves enfocados en la digitalización, que permite reducir el tiempo de integración y los costes de ingeniería Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha recibido el prestigioso premio de diseño iF Design por su innovador arrancador de motores, el Altivar Soft Starter ATS480. Este reconocimiento internacional destaca la calidad y la vanguardia de este producto para la industria y demuestra el compromiso constante de Schneider Electric con la excelencia en el diseño y la innovación tecnológica.

El iF Design es uno de los premios de diseño industrial más prestigiosos del mundo. Este año, el certamen recibió casi 11.000 proyectos de diseño provenientes de 56 países. Los productos participantes fueron evaluados por un jurado internacional de expertos, quienes evaluaron criterios como innovación, funcionalidad, estética, sostenibilidad y accesibilidad.

El Altivar Soft Starter ATS480 es la última generación de arrancadores suaves enfocados en la digitalización. Esta solución permite reducir el tiempo de integración y los costes de ingeniería gracias a una selección y optimización simplificadas de la arquitectura de la energía y de la planta. Además, garantiza unas operaciones seguras mediante las mejores prácticas de ciberseguridad, resolución de problemas de forma digital y soporte continuo.

Diseñado para abordar soluciones en procesos e infraestructuras, el Altivar Soft Starter ATS480 simplifica la ejecución de proyectos y maximiza la disponibilidad de las aplicaciones, incluso en los entornos más exigentes. Asimismo, su robustez probada y rendimiento de arranque/parada prolongan su vida útil, protegiendo así la inversión inicial al permitir la reutilización del diseño actual.

"Estamos encantados de recibir el premio iF Design por nuestro Altivar Soft Starter ATS480. Este reconocimiento demuestra nuestro compromiso constante con la excelencia en el diseño y la innovación tecnológica", afirma Rafael García, Marketing Manager de Industrial Automation en Schneider Electric.