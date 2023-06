Las marcas apuestan cada vez más por estrategias de sostenibilidad

Las estrategias de sostenibilidad toman cada vez más relevancia para las empresas, habida cuenta del importante rol que juegan en la transformación del planeta y la sociedad. En este marco, la comunicación y el marketing son herramientas imprescindibles para potenciar la imagen de las compañías comprometidas con el medioambiente y la inclusión, por lo que contar con el asesoramiento de una firma especializada en el posicionamiento emocional es fundamental para conectar con el público. Tal es el caso de Marcas que Enamoran, una agencia que ayuda a las empresas que desean transformar el mundo a construir una marca que llegue al corazón de las personas.

Empresas sostenibles, un compromiso de triple impacto De acuerdo con el informe Approaching the Future 2023 de Corporate Excellence, la sostenibilidad y la implantación de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo se encuentran entre las principales inquietudes de las empresas. En este aspecto, el 61 % de ellas han destinado este año más tiempo y recursos en implementar estrategias de sostenibilidad, mientras que casi el 50 % se encuentra trabajando en su triple impacto. De esta manera, la actuación de las compañías está dirigida a definir metas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como a la adaptación a las nuevas regulaciones con el fin de integrar la sostenibilidad dentro del plan de negocio.

En este contexto, son cada vez más las marcas que se preocupan por incorporar políticas inclusivas y planes de igualdad para la generación de puestos de trabajo, además de aumentar la cuota de mercado mediante productos y servicios que sean rentables, pero que a la vez posean compromiso social y ambiental.

Construir una marca con propósito compartido La incorporación de estrategias de sostenibilidad en las organizaciones no es una tendencia pasajera, sino que se trata de un compromiso real de marcas que adhieren a las ideas de cuidado del medioambiente e inclusión, poniendo a las personas en el centro de todos los procesos. En este sentido, la agencia de marketing y comunicación Marcas que Enamoran trabaja junto a las empresas con propósito compartido que buscan llegar al corazón de sus clientes y empleados, utilizando el posicionamiento emocional para conectar con el público.

Así, esta firma internacional creada en Perú en el año 2014 brinda servicios adaptados a la realidad y al plan de las marcas que quieren transformar el mundo, ayudándolas a incrementar su facturación de forma sostenible y efectiva.

Con sede en España y clientes en diversos países del mundo, Marcas que Enamoran permite aumentar la visibilidad y el reconocimiento de las compañías que implementan las estrategias de sostenibilidad en su estructura de negocios. Asimismo, son los creadores y organizadores de Premios Internacionales Marcas que Enamoran que este año celebra la segunda edición en Madrid en la que participan más de 90 marcas de diversas partes del mundo, entre las cuales patrocinan ESIC, Bluetab an IBM Company, Cámara de Comercio de Madrid, Silvia Ayuso DEI & Leadership Solutions, W Executive, Vidrio Sorribes y SUPERCUIDADORES.