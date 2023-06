La preocupante situación actual de los proveedores del seguro

El rol de los peritos de seguros y de los comisarios de averías es cada vez mayor en la sociedad, ya que brindan soluciones en siniestros, impulsados por una dinámica de trabajo profesional, efectiva y de calidad, teniendo como prioridad los derechos del consumidor.

En medio de un escenario donde estas especialidades resultan imprescindibles, el Consejo General de la Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías (APCAS) ha realizado una nueva reunión trimestral ordinaria en la ciudad de Madrid, con el fin de proponer un debate sobre el futuro de la profesión y su asociación.

La reunión de APCAS refleja que los peritos de seguros ampliaron su alcance en el mercado Durante el pasado sábado 3 de junio, el Consejo General de la Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías (APCAS) mantuvo la tradicional reunión trimestral ordinaria para poner en común los temas que más interesan de la profesión en general y de la asociación en particular.

El encuentro, que contó con la participación de la comisión ejecutiva y los presidentes autonómicos de la entidad pericial, tuvo lugar en la ciudad de Madrid y permitió reflexionar no solo sobre el futuro laboral de los peritos de seguros en la actualidad, sino también sobre los factores a tener en cuenta para potenciar los proyectos de la institución.

La agenda de la reunión giró en torno a una resolución donde se mostró preocupación respecto a una tendencia emergente que indica que las compañías aseguradoras solicitan menos pericias, debido a modificaciones en los procedimientos de resolución de siniestros, algo que afecta a la profesión de manera diaria.

Pese a esta cuestión, desde APCAS observan un importante incremento de la demanda de trabajo para los peritos de seguros, la cual surge de otros ámbitos que no se relacionan con las aseguradoras (una señal que permite ampliar el mercado y fortalecer el ejercicio profesional).

Las dinámicas de las aseguradoras imponen nuevos desafíos para los peritos de seguros Tras esta última jornada de diálogo entre los principales representantes de APCAS, ha quedado demostrado que las demoras en los pagos de las aseguradoras hacia los peritos de seguros y comisarios de averías representa una de las problemáticas más graves de la profesión. Por este motivo, estos profesionales deben buscar nuevos desafíos y posibilidades laborales sólidas que les permitan recuperar su rentabilidad.

Al conflicto relacionado con el atraso en los pagos se le suma también la falta de actualización en comunicaciones y herramientas tecnológicas por parte de las aseguradoras. En este sentido, destaca la no implantación del EIAP (Estándar de Intercambio de Información entre Aseguradoras y Peritos).

Con el objetivo de transformar esta realidad, desde APCAS, promueven debates y generan propuestas para que los peritos de seguros y los comisarios de averías tengan la oportunidad de mejorar su calidad de vida sin perder rentabilidad ni derechos laborales básicos.